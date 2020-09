La LNH vise toujours une saison complète pour 2020-2021

Bien que la date de début de la prochaine saison dans la Ligue nationale de hockey reste à déterminer, le commissaire adjoint Bill Daly vise toujours une campagne typique de 82 matchs.

«Je crois qu’il y a toujours des moyens pour jouer. C’est de choisir comment le faire qui est le plus compliqué, a dit Daly en entrevue à The Athletic. On a encore l’intention d’essayer de présenter un calendrier régulier de 82 matchs. Est-ce que c’est possible ou pas, ça reste à voir.»

«On serait fous de ne pas essayer de profiter du temps devant nous pour prendre la meilleure décision possible, a-t-il poursuivi. Je crois que nous aurons une saison, je ne sais juste pas présentement de quoi elle aura l’air.»

La saison dans la LNH commence habituellement au début du mois d’octobre. Toutefois, avec les délais engendrés par la pandémie de COVID-19, la coupe Stanley pourrait ne pas être remise avant encore quelques semaines. Le repêchage et l’ouverture du marché des joueurs autonomes ont également été repoussés au début octobre.

«Ce n’est pas un problème pour nous»

L’expérience des «villes-bulles» pour les séries éliminatoires s’est toutefois avérée positive, sécuritaire, et pourrait certainement être répétée par la ligue l’an prochain.

«Si on a prouvé une chose cet été, c’est que de présenter trois matchs par jour dans ces amphithéâtres au milieu du mois d’août n’a pas été problématique. Beaucoup de gens pensaient qu’on aurait des problèmes avec la surface, mais ça n’a pas été le cas. La glace a tenu et la qualité est généralement bonne. Alors jouer l’été n’est pas un problème pour nous», a indiqué Daly.

Ce dernier a toutefois reconnu que le système de bulles n’est pas vraiment transposable pour la saison régulière. Le temps de planifier la suite, la saison 2020-2021 devrait finalement débuter plus tard que le 1er décembre, croit Daly.

«Tout dépendra de ce qu’on décide de faire et de la manière dont on va approcher les choses, a dit le commissaire adjoint. C’est peu probable que nous commencions le 1er décembre, mais rien n’est décidé encore.»