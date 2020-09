Le dernier match de la saison au Stade Saputo?

La machine à rumeurs n’arrête pas en ce qui concerne l’Impact de Montréal. Si elle souhaite affronter les équipes américaines sans devoir se mettre en quarantaine en revenant au pays, la troupe de Thierry Henry devra trouver une solution, et vite.

Afin de remédier à ce problème, tout porte à croire que le onze montréalais devra déménager aux États-Unis pour le reste de la saison et disputer le reste de ses matchs à domicile au New Jersey, plus précisément au Red Bull Arena, le domicile des Red Bulls de New York.

Le président de l’Impact de Montréal, Kevin Gilmore, n’a pas voulu confirmer cette rumeur, mais a tout de même voulu expliquer la situation aux partisans sur les ondes de TVA Sports.

«On voudrait que la restriction pour le voyagement entre le Canada et les États-Unis soit allégée, a-t-il expliqué, mercredi. En ce moment on regarde pour jouer nos matchs au Red Bull Arena. Tout n’est pas confirmé, mais on regarde ça.»

Gilmore a toutefois ajouté que la priorité demeure toutefois de jouer en sol montréalais devant les 250 partisans autorisés à regarder le match au Stade Saputo.

«On espère être capable de voyager entre Montréal et nos matchs aux États-Unis et de pouvoir revenir ici sous une quarantaine modifiée, qui nous permettrait de nous entraîner, même en quarantaine.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.