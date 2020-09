«Je suis ouvert à tout» - Wayne Simmonds

Wayne Simmonds a connu l’une des pires saisons de sa carrière en 2019-2020 et se dit maintenant ouvert à tout pour la suite de son parcours, lui qui sera joueur autonome à la fin de la saison.

«Je crois que je suis dans une position, en tant que joueur autonome, où j’espère pouvoir aboutir avec une équipe qui aspire aux grands honneurs, a mentionné l’athlète de 32 ans en entrevue avec le site sportif The Athletic, mardi. C’est le but. Je veux faire la différence, je veux être la pièce manquante d’un puzzle incomplet. Je peux aider une équipe à s’améliorer.»

Les performances de Simmonds ont décliné dès qu’il a été échangé par les Flyers de Philadelphie aux Predators de Nashville, en février 2019. Il a ensuite accepté l’offre d’une saison et cinq millions $ que lui proposaient les Devils du New Jersey à l’entre-saison.

L’expérience ne s’est pas déroulée à merveille, si bien que l’ailier droit a été envoyé aux Sabres de Buffalo avant la fin de la campagne. Sa décevante récolte de 25 points et son différentiel de -21 n’ont pas été très encourageants, bien qu’il n’ait jamais été un joueur très défensif.

«Toute ma carrière, je crois que j’ai été ce gars qui n’a pas peur d’aller dans la mêlée. Je suis fier de faire ce genre de tâches», a admis Simmonds.

Retour à la maison?

S’il a ses défauts, le vétéran a aussi bien des atouts, à commencer par son intensité et son expérience. À son apogée, Simmonds s’approchait toujours du plateau des 30 buts et l’a dépassé à deux reprises (2016 et 2017).

Originaire de Scarborough, en banlieue de Toronto, pourrait-il privilégier une transaction l’envoyant aux Maple Leafs?

«Je sais qu’ils sont dans une situation particulière avec le plafond salarial et ce genre de choses, mais vous savez que je suis ouvert à tout, a-t-il indiqué. Toronto a un très bon noyau de joueurs et je crois que c’est une équipe où je pourrais rapidement avoir un impact.»

«Ça dépend des équipes. Peu importe qui veut me choisir, j’attendrai. Je serai prêt», a conclu Simmonds.