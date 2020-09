Contrat historique dans la NFL

Les Rams de Los Angeles ont accordé mercredi une prolongation de contrat de cinq ans au demi de coin Jalen Ramsey, faisant de lui le joueur le mieux rémunéré à sa position dans l’histoire de la NFL.

Selon le réseau ESPN, la valeur de l'entente est de 105 millions $. La somme de 71,2 millions $ est garantie, ce qui représente également un sommet pour un athlète évoluant au poste de demi de coin.

Ramsey a été invité au Pro Bowl lors des trois dernières campagnes. Le 16 octobre 2019, la formation californienne l’a acquis des Jaguars de Jacksonville contre trois choix de repêchage, incluant deux de premier tour.

Au cours de la plus récente saison, Ramsey a réussi 50 plaqués et une interception, en plus de rabattre cinq passes et de provoquer deux échappés. Depuis son arrivée dans la NFL en 2016, il a stoppé l’adversaire 243 fois, incluant 213 plaqués en solo.