Une étoile montante

À seulement 21 ans, Miro Heiskanen est déjà en train de s’établir comme l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey, lui qui profite de la présence des Stars de Dallas en finale d’association pour le prouver.

Le jeune patineur de la formation texane a déjà battu le record pour le plus grand nombre de points récoltés en séries par un défenseur dans l’histoire de la concession, ce qui inclut les Stars et les North Stars du Minnesota.

Il en a maintenant 21, alors que le précédent record était de 15 et avait été établi par Craig Hartsburg (15) lors des éliminatoires de la saison 1980-1981.

«Toute l’équipe joue mieux qu’en saison régulière, a indiqué Heiskanen au réseau Sportsnet, mardi. Je suis plus fort physiquement que je l’étais la saison dernière et ça rend le tout plus facile. Évidemment, j’ai une année de plus, donc j’imagine que j’ai plus de sagesse.»

Proche d’un grand

En plus d’avoir établi une marque de concession, le Finlandais n’est plus qu’à un point de rejoindre Paul Coffey, auteur de la 10e meilleure performance par un défenseur de la ligue en un seul parcours éliminatoire. Coffey avait obtenu 22 points lors des séries de 1984 avec les Oilers d’Edmonton. C’est lui qui détient le record du circuit, lui qui en avait récolté 37 pendant les éliminatoires de 1985.

«Son calme est quelque chose que j’ai remarqué dès ses débuts, a ajouté l’entraîneur-chef Rick Bowness. Son coup de patin et toutes ces choses-là ça sautent aux yeux évidemment, mais la combinaison de cela, avec son calme, c’est plutôt spécial.»

«Les séries éliminatoires lui ont permis de se manifester et il est encore tellement jeune, a mentionné le capitaine de l’équipe, Jamie Benn. Il est capable de changer l’allure d’un match grâce à son coup de patin et sa prise de décision. Il n’y a pas beaucoup d’autres défenseurs dans cette ligue qui peuvent le faire. À 21 ans, c’est particulier.»

Celui qui en est à sa deuxième année dans le circuit Bettman avait obtenu 35 points en 68 matchs avant que la saison soit interrompue en raison de la pandémie du COVID-19.

«Il apprécie jouer avec et sans la rondelle, a dit le Finlandais Joel Kiviranta. Il joue comme s’il était sur une patinoire extérieure, sans pression. Il est probablement l’un des meilleurs défenseurs de cette ligue.»