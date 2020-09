Attention aux canons du Lightning

Les Islanders ont été humiliés 8-2 par le Lightning de Tampa Bay, lundi, et ils tenteront de venger cette dégelée tôt dans le deuxième match de la finale de l’Est, ce soir.

Le 2e duel de la finale de l’Est sera présenté à TVA Sports et TVA Sports direct dès 20h; voyez l’avant-match à 19h.

Les Floridiens se sont déchaînés au premier rendez-vous en chassant Thomas Greiss après neuf tirs, marquant un total de huit buts dans le carnage. Mais leurs opposants sont résilients, comme fait foi leur fiche de 4-1 lorsqu’ils encaissent une défaite depuis le début des séries.

La formation de Long Island a su rebondir avec force à la suite d’un échec, l’emportant trois fois par une marge de quatre buts.

Blanchi de la feuille de pointage dans la dégelée de 8-2, Josh Bailey a enregistré six sorties de plus d’un point en éliminatoires et mène les Islanders avec deux buts et 17 points en autant de rencontres au bal estival.

Depuis la quatrième conquête de la coupe Stanley consécutive de la concession en 1983, un seul joueur a récolté 20 points ou plus en éliminatoires : Ray Ferraro a atteint ce plateau en 1993 avec 13 buts et sept aides en 18 sorties.

Ne rien laisser aux canons du Lightning

Le succès de la mission des Islanders passera aussi par la défense et celle-ci devra contenir les deux canons du Lightning.

Brayden Point (deux buts, trois aides) et Nikita Kucherov (quatre aides) ont tous deux amassé cinq points au match no 1.

Originaire de l’Alberta, Point a inscrit 10 points en sept rencontres dans sa province natale pour une moyenne de 1,43 point par match (saison régulière et séries éliminatoires).

Kucherov a enfilé le 34e but de sa carrière en séries pour dépasser le record de concession que détenait Martin St-Louis. Sa prochaine réussite lui permettra d’égaler Pavel Bure au huitième rang de tous les temps de la LNH chez les joueurs russes.

Le Lightning vise un sixième gain consécutif en éliminatoires pour la troisième fois de son histoire après 2004 et 2011.