Rene Bourque: le tour du chapeau oublié

Jamais une équipe n’avait inscrit autant de buts lors d’un match de finale d’association depuis 1992.

En écrasant les Islanders de New York par le pointage de 8 à 2 lundi soir, le Lightning de Tampa Bay a ainsi rappelé l’époque des Jeremy Roenick et Steve Larmer dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago, eux qui avaient corrigé les Oilers d’Edmonton en finale de la conférence Clarence-Campbell.

Dans un passé plus récent, soit dans la dernière décennie, on a quand même répertorié cinq matchs de finale d’association au cours desquels un club a inscrit sept buts. Le Canadien de Montréal a d’ailleurs été impliqué dans deux de ces rencontres.

21 mai 2017

En route vers la conquête de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh avaient vaincu les Sénateurs d’Ottawa 7 à 0 dans le cinquième match de leur finale d’association en 2017.

Les gardiens Craig Anderson et Mike Condon avaient alors subi l’assaut des joueurs de Pittsburgh.

Ultimement, pour éliminer les Sénateurs, les Penguins avaient toutefois eu besoin d’un but en deuxième période de prolongation, quatre jours plus tard, dans le septième et ultime match de la série.

26 mai 2015

Plusieurs se souviennent de la présence du Lightning en finale de la coupe Stanley en 2015.

Par contre, certains oublient sans doute qu’il avait soulevé l’inquiétude en perdant le match numéro 6 de la finale d’association contre les Rangers de New York.

Menés par le Québécois Derick Brassard, qui avait récolté cinq points dans cette partie, les Rangers l’avaient emporté par le pointage de 7 à 3 au Amalie Arena.

27 mai 2014

La fois où Rene Bourque avait inscrit un tour du chapeau pour le Canadien lors des séries éliminatoires...

En 2014, dans la fameuse finale d’association face aux Rangers, le Tricolore tirait de l’arrière 3 à 1 dans la série quand il a ravivé l’espoir au Centre Bell avec une spectaculaire victoire de 7 à 4.

Disons que l’attaque du CH avait alors trouvé une belle façon d’appuyer leur inattendu gardien Dustin Tokarski.

17 mai 2014

Douloureux souvenir! C’est le match où Carey Price a été blessé par l’attaquant des Rangers Chris Kreider.

Mal en point, Price était quand même demeuré dans la rencontre pour le reste de la deuxième période avant d’être remplacé par Peter Budaj lors du troisième tiers.

La formation new-yorkaise avait également profité de l’indiscipline du CH pour l’emporter par le pointage de 7 à 2, au Centre Bell, devant une foule médusée.

18 mai 2011

Les Canucks de Vancouver avaient éliminé les Sharks de San Jose en cinq parties afin de se qualifier pour la finale de la coupe Stanley en 2011.

Lors du deuxième match de cette série, les jumeaux Daniel et Henrik Sedin avaient fortement mis Antti Niemi à l’épreuve devant le filet des Sharks dans un gain de 7 à 3.