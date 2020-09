Les Canucks ouverts à échanger des jeunes?

Les Canucks de Vancouver ont causé la surprise en se rendant jusqu’aux demi-finales d’association lors des séries éliminatoires et l’objectif pour la direction du club sera de maintenir le cap, quitte à se départir de quelques jeunes joueurs pour y parvenir.

Lors du bilan de fin de saison, le directeur général Jim Benning a indiqué qu’il avait beaucoup d’argent à distribuer d’ici le début de la prochaine campagne, mais qu’il devra choisir ses combats.

«Nous aurons de dures décisions à prendre, peut-être même avec de jeunes joueurs, afin de s’assurer de nous donner la meilleure chance d’être compétitifs et de s’améliorer en tant qu’équipe l’an prochain», a mentionné Benning, mardi.

Parmi les dossiers sur la table du DG se retrouvent les cas des vétérans joueurs autonomes sans compensation Tyler Toffoli et Christopher Tanev, qui commandent tous les deux des salaires de plus de quatre millions $. Plusieurs jeunes, dont Jake Virtanen et Adam Gaudette, atteindront aussi l’autonomie prochainement.

«Nous avons un désir brûlant pour la victoire. Évidemment, d’avoir été aussi près, presque à mi-chemin, est une bonne expérience. Je l’ai dit souvent, mais nous avons un groupe qui veut vraiment gagner. Nous avons de jeunes joueurs qui veulent devenir meilleurs et qui s’amélioreront», a rappelé de son côté l’entraîneur Travis Green.

«C’est important que ces jeunes continuent de se développer, que ça soit la technique, le conditionnement, la puissance, le mental... C’est la partie excitante de notre organisation».

Le gros dossier

Selon Benning, le premier contrat auquel il s’attaquera sera celui du gardien Jacob Markstrom, qui a connu sa meilleure année en carrière. Le joueur de 30 ans a montré une fiche de 23-16-4 en saison régulière avec une moyenne de buts alloués de 2,75 et un taux d’efficacité de ,919.

«Il a été notre meilleur joueur en saison régulière, a admis le DG. Nous allons trouver une option qui fera du sens pour nous et qui rendra Jacob et son agent heureux. Nous voulons qu’il signe, nous voulons qu’il soit de retour. Nous commencerons à travailler là-dessus cette semaine.»

Depuis trois ans, Markstrom commandait un salaire annuel d’un peu plus de 3,6 millions $.

Benning s’est aussi dit encouragé par la performance en séries de la recrue Thatcher Demko, qui a obtenu le filet lors des trois derniers matchs de la série face aux Golden Knights de Vegas.

«Il a été excellent lors des trois parties. Il nous a donné la chance de l’emporter chaque fois et même lors du dernier match. Il a fait des arrêts incroyables. Travis croit beaucoup au fait d’avoir deux bons gardiens avec l’horaire des voyagements en saison régulière. [...] De prendre sa place et jouer aussi bien est très positif pour lui et tous ceux que ça implique.»