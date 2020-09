Lee Nguyen retrouve ses premiers amours

Le milieu de terrain de l’Inter Miami CF Lee Nguyen a été échangé à l’équipe avec qui il avait effectué ses débuts en Major League Soccer (MLS), le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, mardi.

En retour, la formation floridienne a mis la main sur une sélection de quatrième tour au SuperDraft de 2021 et un montant d’allocation ciblé de 50 000 $.

Privé de son milieu offensif Carles Gil au moins jusqu’en 2021, le Revolution n’avait pas vraiment le choix de bouger. Le club était aussi allé chercher Kekuta Manneh et Tommy McNamara cet été.

L’Américain de 33 ans a disputé six saisons avec l’équipe du Massachusetts entre 2012 et 2017. Il y a récolté 51 buts et 49 mentions d’aide en 191 apparitions sous le maillot des «Revs» en MLS. Toutes compétitions confondues, son total de 54 filets lui confère le deuxième rang dans l’histoire du club.

Grâce à sa contribution en attaque, le Revolution a atteint la finale de la ligue en 2014, s’inclinant toutefois devant le Galaxy de Los Angeles.

En mars 2018, Nguyen a été transféré au Los Angeles FC, où il a aidé l’équipe à terminer au premier rang du classement cumulatif.

Il a ensuite été choisi au troisième rang du repêchage d’expansion par Miami, en 2019. Le vétéran a cependant été peu utilisé par l’entraîneur Diego Alonso, ne disputant qu’un maigre 92 minutes en cinq matchs cette saison.