Vasek Pospisil n’était pas de taille, cette fois

Le Canadien Vasek Pospisil a vu son parcours aux Internationaux des États-Unis prendre fin, lundi à New York, puisqu’il s’est incliné en trois manches de 7-6 (6), 6-3 et 6-2 devant l’Australien Alex De Minaur dans un duel de huitième de finale.

Le gagnant a eu besoin d’un peu moins de 2 h 20 min pour triompher et accéder aux quarts de finale. Il pourrait y affronter le Québécois Félix Auger-Aliassime si celui-ci surprend l’Autrichien Dominic Thiem plus tard en journée.

La 21e tête de série a pris le contrôle du match en empochant les six derniers points du bris d’égalité de la manche initiale et son adversaire de l’unifolié ne s’est pas relevé. Par la suite, De Minaur a eu la vie plus facile lors des deux sets suivants et un bris à l’avant-dernier jeu a réglé le cas du vétéran de l’unifolié.

Malgré la défaite, Pospisil a dominé 9-2 au chapitre des as. Il a cependant commis six doubles fautes, comparativement à deux pour son rival. Le perdant a également totalisé 48 fautes directes, alors que De Minaur en a effectué 13.

Précédemment, Pospisil avait notamment vaincu son compatriote Milos Raonic au deuxième tour de la compétition ainsi que le 11e joueur mondial, l’Espagnol Roberto Bautista Agut à sa rencontre suivante.

Outre le Britanno-Colombien, classé 94e au monde, Auger-Aliassime et l’Ontarien Denis Shapovalov ont atteint le quatrième tour à Flushing Meadows. D’ailleurs, «Shapo» est déjà rendu en quart de finale où il se mesurera mardi à Pablo Carreno Busta, de l’Espagne, qui est le 26e joueur du circuit professionnel.