Un match complet... de six manches

Le lanceur Matthew Boyd n’aura jamais eu la tâche aussi facile pour obtenir un match complet dans le baseball majeur.

Oeuvrant pendant six manches vendredi après-midi, Boyd (1-5) a toutefois subi la défaite quand les Tigers de Detroit ont perdu 2 à 0 contre les Twins du Minnesota. Il s’agissait d’une partie qui ouvrait un programme double, donc réduit à sept manches, selon les règlements en place pour la saison 2020.

Puisque les Twins menaient après six manches et demie, les locaux n’ont pas eu besoin de retourner au bâton en fin de septième.

Ayant accordé des circuits en solo aux deux premiers frappeurs du match [Jorge Polanco et Josh Donaldson], Boyd a généralement bien fait dans ce match. Il a alloué seulement ces deux points, un total de quatre coups sûrs et aucun but sur balles. Boyd a également retiré huit adversaires sur des prises.

La victoire est allée au dossier du partant des Twins, le moustachu Randy Dobnak (6-2), qui a blanchi les Tigers pendant cinq manches. Le gaucher Taylor Rogers a pour sa part réussi son huitième sauvetage de la saison.