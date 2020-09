Les Blue Jays s’imposent devant les Red Sox

Un simple de deux points de Randal Grichuk a finalement fait la différence, vendredi, au Fenway Park, où les Blue Jays de Toronto l’ont emporté 8 à 7 devant les Red Sox de Boston, lors du premier match d’un programme double.

Pour la formation du Massachusetts, bonne dernière au classement de la section Est de la Ligue américaine, il s’agit d’un cinquième revers consécutif.

Alors qu’ils étaient menés 8 à 4, les Red Sox ont répliqué en sixième manche avec une poussée de trois points. Le releveur Anthony Bass a ensuite muselé les frappeurs de l’équipe locale en septième manche pour assurer la victoire aux Jays dans ce premier match d’un programme double.

La victoire est allée à A.J. Cole (2-0), qui a pris le relais de Julian Merryweather en sixième manche.

Le revers est allé à la fiche de Zack Godley (0-4) qui a alloué quatre points en trois manches de travail. Travis Shaw et Danny Jansen ont frappé des circuits à ses dépens.

Yairo Munoz s’est signalé dans la défaite en produisant trois points, dont deux à l’aide de son premier circuit de la saison.

Par ailleurs, le joueur d’avant-champ Bo Bichette pourrait rejoindre ses coéquipiers plus tôt que prévu. À l’écart des terrains depuis le 15 août en raison d’une blessure à un genou, l’athlète de 22 ans participera à des sessions de simulation de match samedi et dimanche, en compagnie du releveur Ken Giles.

Un match complet de six manches

Le lanceur Matthew Boyd n’aura jamais eu la tâche aussi facile pour obtenir un match complet dans le baseball majeur.

Oeuvrant pendant six manches vendredi après-midi, Boyd (1-5) a toutefois subi la défaite quand les Tigers de Detroit ont perdu 2 à 0 contre les Twins du Minnesota. Il s’agissait d’une partie qui ouvrait un programme double, donc réduit à sept manches, selon les règlements en place pour la saison 2020.

Puisque les Twins menaient après six manches et demie, les locaux n’ont pas eu besoin de retourner au bâton en fin de septième.

Ayant accordé des circuits en solo aux deux premiers frappeurs du match [Jorge Polanco et Josh Donaldson], Boyd a généralement bien fait dans ce match. Il a alloué seulement ces deux points, un total de quatre coups sûrs et aucun but sur balles. Boyd a également retiré huit adversaires sur des prises.

La victoire est allée au dossier du partant des Twins, le moustachu Randy Dobnak (6-2), qui a blanchi les Tigers pendant cinq manches.

Le gaucher Taylor Rogers a pour sa part réussi son huitième sauvetage de la saison.