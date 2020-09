Coupe FedEx: double égalité en tête

L’Américain Dustin Johnson et l’Espagnol Jon Rahm se battront jusqu’au bout pour les 15 millions $ qui accompagnent une victoire au Championnat du circuit de la PGA, troisième et dernière étape de la Coupe FedEx, qui s’est amorcé vendredi au East Lake Golf Club, à Atlanta.

Après la première ronde, les deux golfeurs se trouvent à égalité en tête à -13 et possèdent deux coups d’avance sur l’Américain Justin Thomas.

Meneur au classement de la Coupe FedEx avant cette ultime étape, Johnson a retranché trois coups à la normale de 70 lors de la ronde initiale en enregistrant cinq oiselets et deux bogueys.

Pour sa part, Rahm s’est hissé au sommet grâce à une excellente ronde de 65 (-5). L’Espagnol, qui était deuxième avant le début du tournoi, a réussi six oiselets et a commis un boguey.

Thomas s’est quant à lui maintenu au troisième rang en réalisant une ronde de 66 (-4), au cours de laquelle il a enregistré cinq oiselets et un boguey.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy et le Mexicain Abraham Ancer ont réussi des percées importantes au classement en complétant le parcours en 64 coups, soit six de moins que la normale.

McIlroy a gagné sept échelons et pointe maintenant au quatrième rang, à quatre coups du sommet. De son côté, Ancer a bondi de 16 places pour atterrir au cinquième rang, à six coups des meneurs.

Seul Canadien parmi les 30 finalistes de la Coupe FedEx, l’Ontarien Mackenzie Hughes est resté au 26e rang après avoir joué la normale de 70 vendredi.

En raison du nouveau système de redistribution des points de la PGA, les 30 participants se sont vu accorder un pointage initial, avant même le début de la première ronde, en fonction de leur position au classement de la Coupe FedEx. Cette initiative, qui a été utilisée pour la première fois en 2019, donne des chances de victoire aux 30 golfeurs en lice.

Johnson commençait le tournoi à -10, tandis que Rahm et Thomas avaient des pointages respectifs de -8 et -7 avant de fouler le parcours. Les trois hommes occupaient les premier, deuxième et troisième rangs du classement de la Coupe FedEx. Pour sa part, Hughes a commencé le tournoi à égalité avec la normale.

Le système précédent permettait, de manière générale, aux cinq premiers du classement seulement d’espérer toucher le gros lot qui accompagne la première place.