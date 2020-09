Coup de grâce ou match ultime?

TVA Sports poursuit, jeudi, son intense couverture des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Au programme : deux matchs numéro six où deux formations se battront, encore une fois, pour éviter l’élimination.

Voici en quelques lignes un bref aperçu de ce qui vous attend sur nos ondes dans les prochaines heures.

Flyers – Islanders (New York mène 3-2) - 19h, TVA Sports

Les Islanders ont eu l’occasion, lors du match numéro cinq, d’en finir avec Philadelphie. Mais les Flyers ont affiché beaucoup de mordant et se sont forgés, à force de travail, une avance de 3-1 en troisième période.

Malgré une spectaculaire remontée de New York qui a envoyé tout le monde en prolongation, c’est Scott Laughton, des Flyers, qui a joué les héros lors de la période supplémentaire.

L’attaquant a redirigé le tir d’Ivan Provorov et a du même coup forcé la tenue d’un sixième match.

Après avoir quitté le dernier duel à la suite d’un contact avec le bâton de Claude Giroux, le premier centre des Islanders Mathew Barzal devrait être à son poste, a confirmé mercredi l’entraîneur Barry Trotz.

Les nouvelles sont moins rassurantes du côté de «Philly». Sean Couturier, qui a lui aussi été contraint de jeter la serviette en deuxième période du dernier match (collision avec... Barzal!), n’a pas donné de nouvelles à son entraîneur Alain Vigneault depuis. Ce dernier attend le rapport final des médecins pour prendre une décision en vue du match de ce soir.

Quoi qu’il en soit, les Flyers n’auront pas le choix d’entamer le match en force. Après tout, les joueurs vêtus d’orange commencent à saisir que jouer du hockey de rattrapage contre les Islanders n’a rien de bien amusant...

Canucks – Golden Knights (Vegas mène 3-2) - 21h45, TVA Sports

Les Golden Knights auraient pu éliminer Vancouver mardi soir, mais un jeune homme relativement peu connu des amateurs de hockey est venu changer les plans... drastiquement!

Thatcher Demko, un jeune américain de 24 ans qui disputait son premier match éliminatoire dans la LNH, a repoussé 42 rondelles et a permis aux Canucks de l’emporter 2-1. Vancouver, il faut le préciser, n’a décoché que... 17 petits lancers dans cette partie. Mais ils ont gagné!

Mercredi, l’entraîneur-chef des Golden Knights Peter DeBoer mentionnait qu’il était satisfait de l’effort que sa troupe avait donné lors du match numéro cinq.

«Nous avons eu de très bonnes séquences. Mais leur gardien a été très bon et ses coéquipiers ont été opportunistes. Nous devons lui rendre la vie difficile en créant plus de circulation. Lorsqu’il n’y a plus que huit clubs en lice, ce n’est jamais facile de régler le cas d’une formation et ils ont trouvé le moyen de gagner grâce à du boulot efficace de leur gardien ainsi que des buts au moment approprié. Nous allons analyser cela et tenter d’en finir dans la prochaine partie.»

Cette «prochaine partie», elle est dans quelques heures et elle vous sera présentée sur nos ondes. À tantôt!