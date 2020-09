Match 6: Vegas a un plan bien précis

En dépit de la défaite de 2 à 1 encaissée aux mains des Canucks de Vancouver dans le cinquième match de la demi-finale de l’Association de l’Ouest, mardi, les Golden Knights de Vegas, toujours en avance 3-2 dans la série, gardent leur calme et sont déjà prêts à tenter une nouvelle fois d’éliminer leurs rivaux.

Ayant dominé 43 à 17 au chapitre des tirs, la troupe de l’entraîneur-chef Peter DeBoer s’est butée au gardien Thatcher Demko. Certes, elle a reconnu les mérites du remplaçant de Jacob Markstrom, mais croit pouvoir obtenir un résultat bien différent jeudi, lors de la sixième partie de la série.

«Même sans la circulation à l’intérieur de la zone payante, nous avons décoché de très bons tirs et nous avions les gars pour envoyer la rondelle dans le filet. Sauf que nous ne l’avons pas fait ce soir [mardi], a déploré DeBoer au site NHL.com. Donc, il est inutile de réagir trop fortement. Il n’y a pas beaucoup de séries quart de finale ou demi-finale d’association qui se terminent en cinq matchs. [...] Il y a ici deux bonnes équipes et nous avons l’occasion de gagner en six rencontres. Nous reviendrons et nous nous regrouperons afin d’être prêts.»

Ainsi, le pilote des Knights estime que ses joueurs devront davantage nuire au travail de Demko en l’empêchant de voir les lancers et en essayant de dévier des rondelles.

«Il a été très bon et ses coéquipiers ont été opportunistes. Nous devons lui rendre la vie difficile en créant plus de circulation. Cependant, nous avons eu de bonnes séquences. Lorsqu’il n’y a plus que huit clubs en lice, ce n’est jamais facile de régler le cas d’une formation et ils ont trouvé le moyen de gagner grâce à du boulot efficace de leur gardien ainsi que des buts au moment approprié. Nous allons analyser cela et tenter d’en finir dans la prochaine partie.»

Confiance bien en place

Conséquemment, l’heure n’est pas à la panique au sein de l’équipe détenant le statut de première tête de série dans l’Ouest. Il faut continuer d’appliquer de la pression.

«Nous avons fait du bon travail si on parle de créer des chances de marquer, a commenté le défenseur Alec Martinez. Peu importe le gardien, s’il ne peut voir la rondelle, ce sera très dur pour lui de l’arrêter. On doit tirer en assurant une présence devant le filet. Parfois, nous l’avons fait, mais pas suffisamment.»

Malgré ces paroles, plusieurs joueurs des Knights se rappellent des séries de 2019. Au premier tour, Las Vegas avait échappé une priorité de 3 à 1 pour subir l’élimination en sept matchs face aux Sharks de San Jose. Ils ne veulent évidemment pas revivre pareil scénario.

«Nous devons regarder des vidéos. Il y a eu des erreurs qui ont mené à des buts de l’adversaire et cela ne peut pas arriver à cette période de l’année. Il faut se concentrer de nouveau», a mentionné l’arrière Shea Theodore.