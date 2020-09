Guerre ouverte entre le Barça et Messi

La réunion entre d'un côté le FC Barcelone et de l'autre le père et les représentants de Lionel Messi, qui souhaite quitter le Barça, s'est terminée sans accord entre les deux parties, a rapporté la presse spécialisée espagnole mercredi.

Les dirigeants du club catalan et le clan Messi se sont réunis pendant plus de deux heures, mais chacun est resté campé sur ses positions : les représentants de Messi veulent négocier un départ immédiat, mais le Barça maintient que la «Pulga» est sous contrat jusqu'au 30 juin 2021.

«La première réunion (Josep Maria) Bartomeu - Jorge Messi (père du joueur) s'achève sans accord», titrait mercredi soir le journal sportif catalan Mundo Deportivo dans son édition en ligne, tandis que Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, affirmait sur son site que «le Barça ne négocie pas la sortie de Messi».

Selon les médias sportifs espagnols, les discussions continuent et une autre réunion pourrait avoir lieu entre le clan Messi (le père et le frère du joueur) et la direction du club prochainement, pour tenter de sortir de ce statu quo.

Quelques heures avant cette réunion, Jorge Messi, le père et agent de la superstar argentine, a déclaré à la presse qu'il serait «difficile» pour son fils de rester au FC Barcelone.

Interrogé sur les chances de transfert de Messi vers Manchester City, Jorge Messi a déclaré : «Je ne sais pas. Il n'y a encore rien. Je n'ai pas parlé à Pep (Guardiola). Je n'ai parlé à personne».

«Je ne sais rien»

Comme l'a constaté un photographe de l'AFP, Jorge Messi a atterri mercredi matin à Barcelone, alors que son fils est en plein conflit avec le club catalan qu'il veut quitter, et ne s'est pas présenté dimanche (aux tests PCR) et lundi (à l'entraînement) pour la reprise du club.

Le père de Lionel Messi est arrivé de Rosario, en Argentine, en matinée au terminal des avions privés de l'aéroport d'El Prat à Barcelone et est monté dans un taxi après avoir évité une nuée de caméras.

«Je ne sais rien», s'est-il contenté de répondre aux médias.

La semaine dernière, le sextuple Ballon d'Or a provoqué un séisme sur la planète soccer en annonçant via ses avocats son intention de résilier unilatéralement son contrat avec le club catalan où il est arrivé à l'âge de 13 ans, en 2000.

Messi fait valoir une clause de son contrat, qui court jusqu'en juin 2021, lui permettant de quitter le club librement une fois la saison terminée.

Pour le Barça, cette clause a expiré le 10 juin, mais l'Argentin considère qu'elle est toujours valable en raison du caractère atypique de cette saison, les compétitions ayant été reportées durant plusieurs mois à cause de la pandémie de coronavirus.