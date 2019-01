Une entreprise finlandaise offre un cadeau à Noah Dobson

Faute d’avoir inscrit le but décisif durant le match quart de finale du Championnat du monde de hockey junior opposant le Canada à la Finlande, le défenseur Noah Dobson a eu droit à un cadeau inattendu de la part d’une compagnie de bâton de hockey... finlandaise.

Le membre de l’organisation des Islanders de New York avait une chance inouïe de toucher la cible pendant la prolongation de l’affrontement de mercredi. Il croyait bien s’exécuter, mais son bâton s’est brisé et l’adversaire a saisi la rondelle pour effectuer une attaque en zone canadienne. Toni Utunen en a profité pour marquer le but victorieux pour la Finlande, qui l’a emporté 2 à 1.

Aussi, l’entreprise PAMA Hockey a voulu faire un clin d’œil quelque peu moqueur en expédiant à Dobson un bâton et une courte lettre.

«Chez PAMA Hockey, nous sommes désolés que votre équipement vous ait laissé tomber au pire moment, a écrit la compagnie. Nous savons à quel point les Canadiens sont polis, donc nous voulons vous donner un bâton finlandais, le PAMA PHX Carbon, en guise de cadeau pour cet excellent match de hockey. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre carrière!»

Certes, il est impossible de déterminer si le joueur de 18 ans utilisera ce présent. Après avoir amorcé la campagne avec le Titan d’Acadie-Bathurst, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il la complétera dans l’uniforme des Huskies de Rouyn-Noranda.