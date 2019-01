Eleider Alvarez pourrait obtenir un combat d’unification

Le boxeur d’origine colombienne Eleider Alvarez aura une lourde commande le 2 février prochain alors qu’il tentera de conserver sa ceinture des mi-lourds de la WBO contre le Russe Sergey Kovalev, à Frisco, au Texas.

Il s’agira d’un combat-revanche puisque Alvarez (24-0-0, 12 K.-O.) était devenu champion du monde en août dernier alors qu’il avait passé le K.-O. à Kovalev (32-3-1, 28 K.-O.) à Atlantic City.

Si Alvarez l’emporte une deuxième fois contre Kovalev, il pourrait obtenir un combat d’unification contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, qui a détrôné Adonis Stevenson en tant que champion du WBC des mi-lourds en décembre dernier.

«Eleider Alvarez, présentement, se bat contre Sergey Kovalev, a indiqué le président de GYM, Yvon Michel, mercredi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Si jamais Eleider l’emporte, et on est très confiants, le combat suivant sera probablement une unification avec Oleksandr Gvozdyk. Ça, c’est pour 2019, on verra pour la suite.»

C’est donc dire que ceux qui salivaient de voir Alvarez affronter le Russe Artur Beterbiev devront contenir leur excitation.

«(Ce serait) Très surprenant. Certainement pas dans un horizon à court et moyen terme. Peut-être à long terme, on verra, a confié Michel. [...] J’en ai déjà discuté avec Marc Ramsay et Marc était intraitable. Tant qu’il sera impliqué avec les deux boxeurs, il ne permettra pas que les deux s’affrontent.»

Combat important pour Rivas

En parallèle, un autre boxeur d’origine colombienne, Oscar Rivas (25-0-0, 17 K.-O.), se battra, vendredi, à Verona dans l’État de New York contre l’Américain Bryant Jennings (24-2-0, 14 K.-O.) dans un duel de poids lourds.

Et Jennings sera un adversaire dangereux, lui qui a déjà fait la limite devant Wladimir Klitschko.

«Jennings est le favori, a affirmé Michel. Il est le plus haut au classement. Il a plus d’expérience et de l’expérience de qualité contre des adversaires de haut niveau. Je crois que Rivas va se lever au niveau du défi et c’est là qu’on reconnaît les grands boxeurs, les champions.»

