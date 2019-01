Contrat d’un an: cinq joueurs qui peuvent commencer à négocier

Plusieurs joueurs de la LNH ont en poche un contrat d’un an. Pour la plupart, il n’y a pas le feu pour négocier une nouvelle entente, sauf dans certains cas. Mais tous peuvent commencer à jeter les bases d’un nouveau pacte à partir du 1er janvier de l’année d’échéance de leur pacte.

En effet, certains joueurs avec une plus grande notoriété, notamment ceux qui avait fait une demande d'arbitrage, peuvent avoir intérêt à négocier rapidement pour tenter d’obtenir un contrat à long terme.

Voici cinq joueurs qui ont un contrat d’un an entre les mains et qui pourraient être à la recherche d’un pacte à long terme.

Mark Stone (Sénateurs)

Stone est un cas typique. L’attaquant des Sénateurs a accepté un pacte d’un an et 7,35 millions $ au mois d’août dernier, évitant de justesse de voir un arbitre lui imposer une entente.

Le joueur d’avant est le meilleur patineur de son équipe cette saison en raison d’une récolte de 43 points en 40 duels et il est à la recherche d’un long et lucratif pacte.

D’ailleurs, le camp de Stone voudrait commencer à négocier prochainement avec la direction des Sénateurs.

Kevin Hayes (Rangers)

L’attaquant des «Blue Shirts» a évité l’arbitrage l’an dernier en acceptant un pacte d’un an de 5,175 M$.

Lui aussi est à la recherche d’un contrat à long terme.

Et Hayes a une bonne saison 2018-2019, avec 33 points en 38 rencontres.

Jacob Trouba (Jets)

Le cas de Trouba n’a pas été une situation facile à gérer pour les Jets. D'autant plus que le contrat d’un an et 5,5 M$ a été octroyé par un arbitre.

Précédemment, il y a un peu plus de deux ans, avant de signer un contrat de deux ans de 6 millions $, l’arrière avait demandé à être échangé avant de revenir sur sa décision.

Est-ce que le défenseur espère une entente à long terme avec les Jets ou ne désire-t-il qu’une chose, toucher le gros lot peu importe l'endroit ?

Brock Nelson (Islanders)

Nelson dispute une sixième saison avec les Islanders. L’an dernier, il a évité l’arbitrage en acceptant un contrat d’un an et 4,25 M$.

Sans être un rouage indispensable des Islanders, Nelson est un joueur important pour l’équipe, en raison de ses 25 points en 38 matchs

William Karlsson (Golden Knights)

Depuis qu’il s’est joint aux Golden Knights de Vegas, William Karlsson fonctionne à plein régime.

En 2017-2018, il a obtenu 78 points en 82 duels alors qu’il écoulait la dernière année d’un pacte de deux ans et 2 M$.

Toutefois, George McPhee a préféré lui offrir un pacte d’un an et 5,25 M$, évitant ainsi l’arbitrage. Cette saison, Karlsson a un peu ralenti, ayant amassé 30 points en 43 parties.

Mais il serait plausible de penser que le Suédois recherche encore un contrat à long terme, un peu comme celui de son coéquipier Jonathan Marchessault.