Finalement, les Maple Leafs sont dans le derby Patrick Kane

Contrairement à ce que pouvaient laisser croire quelques informations diffusées récemment, il ne faut pas exclure les Maple Leafs de Toronto dans le dossier de l’attaquant Patrick Kane, qui se cherche une équipe pour la saison en cours.

Selon ce qu’a avancé mardi le réseau TSN par le biais de son journaliste Darren Dreger, le clan du vétéran a bel et bien discuté avec l’organisation de la Ville Reine, ainsi qu’avec d’autres organisations. Ces affirmations sont à l’opposé de ce que l’expert John Shannon a indiqué vendredi, quand il a mentionné qu’une rencontre entre les deux camps n’avait pas eu lieu.

Mais peu importe ce qui s’est déroulé dans les récents jours, les Leafs et plusieurs concurrents ont espoir d’embaucher l’ancien des Blackhawks de Chicago et des Rangers de New York qui a subi une opération à la hanche durant l’été.

«Patrick Kane analyse les nombreuses options qui l’intéressent, a rédigé Dreger, ajoutant que le principal concerné devrait réduire la liste des candidats prochainement. Vous savez, lui et son agent Pat Brisson ont participé à plusieurs entrevues face à face, incluant celle avec les Maple Leafs tenue dans un appel Zoom. [...] Il y a jusqu’à huit clubs initialement dans les rangs et Brisson commencera à informer certains qu’ils n’ont plus de chances, quand une décision finale aura été prise. Ce n’est pas encore arrivé.»

En raison de l’Action de grâce aux États-Unis, un dénouement au cours de la semaine prochaine apparaît plausible d’après l’expert hockey.

Au nombre des équipes qui surveillent attentivement l’histoire, notons les Panthers de la Floride et les Sabres de Buffalo. Kane a remporté trois coupes Stanley à Chicago et a récolté 57 points en 73 rencontres durant la dernière campagne qu’il a terminée chez les Blueshirts.