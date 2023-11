Une première confrontation entre Adam Fantilli et Connor Bedard

Les amateurs de hockey auront droit au premier affrontement entre deux des meilleurs joueurs de première année de la Ligue nationale de hockey (LNH) mercredi soir.

Adam Fantilli et les Blue Jackets de Columbus recevront Connor Bedard et ses coéquipiers des Blackhawks de Chicago. Il s’agira de la première fois que les deux jeunes hommes s'affronteront, eux qui ont été coéquipiers par le passé. Fantilli et Bedard ont représenté le Canada ensemble au Championnat des moins de 18 ans en 2022 et au Championnat du monde junior en 2023.

«Ça va être plaisant», a déclaré Fantilli, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH.

Le joueur des Blue Jackets sait toutefois à quoi s’attendre s’il se retrouve sur la glace en même temps que le premier joueur sélectionné au dernier repêchage.

«Comme c’est le cas avec tous les bons joueurs, tu dois t’assurer d’être aux bons endroits. Son tir est tellement dangereux. Tu dois en être conscient. Pour être 100 % honnête, je me concentre sur mon jeu et ce que j’ai à faire pendant un match.»

Pas la même production

Depuis le début de la saison, Bedard s’est installé au premier rang des pointeurs chez les recrues. Il a amassé neuf buts et six mentions d’aide pour 15 points en 16 rencontres.

Fantilli connaît un début de carrière moins spectaculaire avec une récolte de quatre filets et cinq aides pour neuf points en 19 parties.

Cependant, le troisième choix au total de l’encan amateur 2023 a l’impression de s’améliorer de match en match.

«Plus tu as de l’expérience dans cette ligue, mieux tu joues. Tu sais ce que tu dois faire de différent quand tu sais à quoi t’attendre. J’arrive à un moment où je commence à me sentir plus à l’aise et je peux avoir confiance en mon jeu.»

«J’espère que cela continuera à croître de cette façon», a ajouté Fantilli.