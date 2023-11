Sénateurs : ça regarde bien pour Thomas Chabot

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot réalise des progrès, lui qui se remet d’une fracture à une main.

Lundi, il était l’un des 10 joueurs ayant pris part à l’entraînement optionnel des «Sens». Il a participé à tous les exercices, et ce, pendant environ une heure.

Le hockeyeur de 26 ans a recommencé à patiner la semaine dernière en Suède, où il accompagnait ses coéquipiers dans le cadre de la série de matchs organisés par la Ligue nationale dans ce pays.

«J’ai commencé la semaine dernière et chaque fois que je suis sur la glace depuis, je me sens mieux», a déclaré Chabot, dont les propos ont été rapportés par le quotidien «Ottawa Sun».

«En ce moment, je me concentre sur mon amélioration chaque jour afin de me sentir mieux et plus à l’aise.»

«Aujourd’hui [lundi], je me sentais mieux en tirant la rondelle. J’y arrive lentement, mais on est toujours pressé de revenir au jeu. Mais vous savez quoi? Le temps aide toujours et les gars sont revenus de ce voyage avec deux victoires, donc ça aide tout le monde.»

Blessé au bon moment

Les Sénateurs ont inscrit le nom de Chabot sur la liste des blessés à long terme, ce qui signifie que le Québécois ne peut effectuer un retour au jeu avant le 1er décembre. Cette journée-là, le club ottavien a rendez-vous avec les Blue Jackets à Columbus. Chabot s’attend à être de ce duel.

«C’est ce que je vise et chaque jour que je patine, je me sens mieux, donc cela ne devrait pas être un problème», a dit le natif de Sainte-Marie.

Chabot s’est blessé dans le match contre les Islanders de New York du 26 octobre. Ce type de blessure nécessite habituellement quatre à six semaines pour guérir.

Les «Sens» ont profité d'un long congé pendant son absence, notamment en raison du voyage en Suède. Cela fait le bonheur de Chabot.

«C'est parfait pour moi, car j’ai manqué seulement quelques matchs. Dans un mois normal d’activités, j'aurais probablement raté quatre ou cinq matchs de plus. Je suppose que c’était le bon moment pour se blesser d’une certaine manière, mais je suis juste ravi d’être bientôt de retour.»