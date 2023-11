Remparts: Une victoire qui fait du bien face à une puissance

Après avoir subi trois revers consécutifs à domicile, les Remparts de Québec ont retrouvé le chemin de la victoire devant leurs partisans mardi soir en l’emportant par la marque de 3 à 1 face à l’une des meilleures formations du circuit Cecchini, les Voltigeurs de Drummondville.

Si les premières minutes de jeu ont davantage été à l’avantage des visiteurs, les Diables rouges ont été les premiers à s’inscrire à la marque en milieu de première période. La recrue de 16 ans Xavier Lebel, bien postée dans l’enclave, a fait dévier un tir de Pier-Olivier Cloutier pour inscrire son quatrième filet en autant de rencontres.

Souriant après la rencontre, celui qui porte le numéro 9 se disait «soulagé» d’avoir retrouvé la manière dont il jouait pendant le camp d’entraînement. C’est d’ailleurs cette façon de jouer qui lui avait permis de se tailler une place au sein de la formation.

Avant la fin de première période, Antoine Michaud a profité d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens. Puis, alors qu’il ne restait que six dixièmes de seconde à jouer en deuxième période, Daniel Agostino a fait 3 à 0.

Miller privé d’un blanchissage

Ce n’est qu’en toute fin de rencontre, avec 1 min 42 s à faire au cadran que les Voltigeurs sont enfin parvenus à s’inscrire à la marque par l’entremise du Slovaque Peter Repcik, privant ainsi le gardien Quentin Miller de son premier blanchissage de la saison.

En réalisant 28 arrêts sur 29 lancers, l’espoir du Canadien de Montréal a encore une fois joué un rôle clé dans la victoire de son équipe. «Il nous a sauvés un peu en faisant de gros arrêts», a d’ailleurs noté Lebel.

Veilleux satisfait, Favreau moins

Chez les entraîneurs, celui des Remparts, Éric Veilleux était le plus satisfait de l’effort de sa troupe.

«À part le premier cinq minutes où on semblait ne pas trop savoir à quoi s’attendre, c’est un des matchs où notre structure et notre identité ont été comme on veut pendant la majorité du match», a-t-il mentionné en ajoutant un bémol au sujet des entrées de zone en avantage numérique.

Dans le vestiaire visiteur, Sylvain Favreau disait avoir apprécié le début de match de ses protégés. Il était cependant moins heureux de constater le nombre élevé de punitions dont ont écopé ses joueurs.

«Après deux périodes, on avait déjà cinq punitions mineures. C’est difficile de gagner des matchs quand tu es dans la boîte de punition. On se donne un objectif d’avoir trois punitions de moins par match. Ce soir, on ne l’a pas atteint et on a payé “cash”», a-t-il laissé tomber.

Dans le calepin...

- Après avoir raté 13 rencontres en raison d’une réactivation du virus de la mononucléose, l’attaquant des Remparts Mikaël Huchette a effectué un retour au jeu.

- Les Remparts ont rendu hommage à l’ancien animateur de radio Mario Hudon avant la rencontre. Décédé lundi, il devait initialement faire lui-même la mise au jeu protocolaire avant la rencontre. Sa conjointe, ses deux enfants et ses deux petits-enfants étaient présents. Une vidéo de sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie dont il était atteint, a aussi été diffusée avant l’entrée des joueurs.