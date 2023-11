PKP se prononce sur le dossier des Nordiques

Le dossier des Kings à Québec fait encore beaucoup jaser.

Même si le gouvernement de la CAQ a annoncé que l’événement n’était pas un «test» pour le retour des Nordiques à Québec, Éric Girard ne cache pas qu’il a un peu d’espoir derrière la démarche.

Le ministre des Finances évalue à 10% les probabilités de voir les Nordiques de retour dans la Capitale-Nationale.

En entrevue à l’émission le Bilan à LCN, Pierre Karl Péladeau s’est montré beaucoup plus prudent sur la question.

«Je ne me lancerai pas dans les projections, mais la seule chose que je peux dire et je vais le répéter, à Québec, nous avons tout pour réussir. L’économie québécoise est significative et une entreprise comme Québecor est là pour en témoigner», a déclaré le président et chef de la direction de Québecor.

«Québec a une économie solide, une base de partisans extrêmement importante, un diffuseur, une machine pour en faire la promotion et finalement, une infrastructure de haut calibre», a-t-il ajouté, en parlant du Centre Vidéotron, construit selon les plus hauts standards.

«J’y crois, car nous avons toutes les conditions réunies. Il faut toutefois l’approbation du commissaire et continuer de convaincre les propriétaires et les gouverneurs que nous y sommes, que tout est réuni lorsqu’on compare avec d’autres équipes qui sont dans une situation plus délicate.»

