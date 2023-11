Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 22 novembre qui valent le détour.

Hockey : Oilers d’Edmonton c. Hurricanes de la Caroline

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Oilers ne sont pas dans leur assiette cette saison, en grande partie à cause de la timide récolte de Connor McDavid. Le capitaine a toutefois marqué deux buts dans une cause perdante face aux Panthers de la Floride, lundi, ce qui l’a relancé quelque peu. Leon Draisaitl et lui peuvent retrouver leurs bonnes habitudes à tout moment, et ainsi, malgré leur position favorable au classement, les Hurricanes ne peuvent pas considérer le match de mardi comme gagné d’avance. Si le gardien devant le filet d’Edmonton fait le boulot, les Oilers pourraient surprendre.

Prédiction: Victoire des Oilers d’Edmonton – 2,20

Hockey : Red Wings de Detroit c. Devils du New Jersey

Crédit photo : AFP

Les Devils traversent une séquence plus difficile avec quatre revers à leurs cinq dernières sorties. Ils ont chaque fois accordé quatre buts ou plus à l’adversaire, ce qui les a fait baisser au classement. Les Wings, eux, retrouveront leurs pantoufles au Little Caesars Arena après une semaine passée en Suède. Le voyage ne s’est pas passé à merveille pour les hommes de Derek Lalonde, vaincus deux fois, mais il est l’heure pour Dylan Larkin, Alex DeBrincat et le reste de l’attaque de Detroit de reprendre les choses en main.

Prédiction: Victoire des Red Wings de Detroit – 2,40

Hockey : Blackhawks de Chicago c. Blue Jackets de Columbus

Crédit photo : Getty Images via AFP

Quand les Blackhawks, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs, se comparent aux Blue Jackets, ils peuvent se consoler. Les hommes de Pascal Vincent ont subi la défaite neuf fois de suite et l’entraîneur-chef est contraint de prendre des décisions impopulaires comme laisser de côté Patrik Laine. Connor Bedard va bien pour les Hawks avec huit points en cinq parties. Ce match aura lieu au Nationwide Arena, mais les Blackhawks connaissent généralement du succès face aux Jackets avec huit victoires à leurs 10 dernières confrontations.

Prédiction: Victoire des Blackhawks de Chicago – 2,25