Montréal, un marché impitoyable? Foutaise!

Le Canadien a obtenu deux victoires en temps réglementaire en 18 matchs, et c’est le party au Centre Bell.

Ça expose deux choses: un, le CH est chanceux d’avoir des amateurs aussi formidables. Deux, ce serait peut-être le temps qu’on arrête de dire que Montréal est un marché si impitoyable pour son équipe de hockey.

J’ai payé 1000$ pour aller voir le Canadien contre Vegas la semaine passée.

J’y suis allé avec ma conjointe et mon plus vieux, qui venait d’avoir 4 ans. Il a d’ailleurs adoré. Sauf quand on est arrivés au Centre Bell et que nous sommes allés directement à la boutique souvenirs. Mon pauvre garçon était convaincu qu’on était dans un centre d’achats et non à un match du Canadien.

Il ne la trouvait pas drôle après un long périple depuis Québec.

On a payé 400$ pour trois billets dans la première rangée de la section la plus haute. On a même eu une aubaine avec un revendeur.

On ajoute l’essence, une chambre d’hôtel, deux bonnes Molson Ex chaque, un nacho, une frite, une poutine et un popcorn, une casquette, une tasse de Juraj Slafkovsky que ma blonde m’a achetée pour m’écœurer après que j’ai écrit une chronique controversée sur lui. Le stationnement, un déjeuner et un dîner.

Bref, on est rendu à pas loin de 1000$.

On s’est gâtés. Ça aurait pu coûter un peu moins cher. Mais c’est quand même beaucoup d’argent. On est privilégiés de pouvoir faire ça. Ces 1000$, c’est ce que ça coûte pour les deux enfants si on les amène dans un tout-inclus dans le Sud durant une semaine.

Si tu veux gagner...

Le gardien était Cayden Primeau, le troisième de l’équipe. Il a été sensationnel en première période. Ça criait «Carey»! Et je ne comprends pas trop ceux qui ont dit qu’il avait connu un excellent match.

Pauvre lui, il a été bombardé et a été à court de miracles. Il n’est pas à blâmer pour la défaite, mais il a finalement donné trois mauvais buts. Pas un, trois.

Si tu veux gagner, il n’y a aucune logique à demander à ton troisième gardien de sauter dans l’action devant Vegas. Mais le CH fait des tests et la défaite n’est pas si grave.

Mais moi le cave, j’ai payé 1000$ pour voir le troisième gardien.

Sur mon billet, c’était une photo de Cole Caufield. Le pauvre Cole a fait un tir au but durant le match. Il en fait en moyenne 3,8 par match cette saison. On dit qu’il en arrache.

J’espère, batinse! Il jouait avec Juraj Slafkovsky et Christian Dvorak. Quand ce dernier entre en zone adverse avec la rondelle, il ne se passe rien. Les statistiques avancées sont plutôt claires. L’an dernier, 14 attaquants du Canadien ont été meilleurs que lui en entrée de zone pour générer une chance de marquer. Caufield pouvait bien essayer fort, il ne peut pas tout créer seul.

Martin St-Louis a expliqué que Caufield était en train d’apprendre plein d’autres choses que de marquer. C’est bien parfait si la victoire est secondaire. Sinon, c’est sûr que ça n’aide pas l’équipe à gagner.

Mais c’est moi le cave qui a payé 1000$ pour aller voir Cole Caufield apprendre à faire autre chose que de marquer des buts.

La direction a essayé de faire passer un médicament avec un bon enrobage de beurre d’arachide avant le début de l’année en disant que l’important était de progresser. Mais le médicament commence à goûter. Et le progrès, il n’est pas toujours clair.

C’est donc en toute connaissance de cause que moi, le cave, j’ai payé 1000$.

Le médicament a passé

Et vous savez quoi? J’ai passé une très belle soirée. Le médicament a quand même passé.

Je pense qu’on a été 21 000 à passer une belle soirée. C’était un des pires matchs défensifs que le CH a joués depuis longtemps et le club a été très chanceux d’affronter un Adin Hill ordinaire. C’est choquant de voir son équipe l’échapper autant défensivement. Mais c’était plaisant quand même.

Néanmoins, si je me compte chanceux de pouvoir me permettre de dépenser 1000$ pour voir une équipe qui ne tient pas tant que ça à gagner, et qui ne progresse pas tant que ça non plus, je crois que le CH, lui, est encore plus chanceux de compter sur des amateurs aussi formidables.

Des amateurs aux poches profondes qui avalent la pilule et essaient de trouver du positif, du progrès, de la joie et des licornes.

Je le répète: le CH a remporté deux matchs en temps réglementaire sur 18 et c’est plein à craquer. C’est la foule en délire. C’est positif. Ça ne hue pas. Ça chante. Ça fait de longues files aux concessions. Ça ne perd pas patience quand un attaquant va mourir dans le coin en entrée de zone pour la troisième fois de la période. Ça ne chiale pas si le CH compte sur plusieurs experts en désavantage numérique, mais présente un des pires désavantages numériques de la LNH.

Bref, il est chanceux, le CH, de compter sur des fans comme ça. J’ai un peu peur, toutefois, que ce ne soit pas éternel si le progrès ne se matérialise pas plus rapidement. À part Kaiden Guhle et Justin Barron, je ne vois pas qui est en train de prendre un beau pas en avant.

J’ai peur que les 1000$ se mettent à être de plus en plus difficiles à déplier.