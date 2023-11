Mikael Backlund : Le leader dont les Flames avaient besoin depuis très longtemps

Sans capitaine à leurs deux dernières saisons, les Flames de Calgary semblent avoir visé juste en confiant les rênes à Mikael Backlund, qui a déjà eu son lot de crises internes à gérer.

Les choses se replacent lentement, mais sûrement pour l’organisation albertaine. Certaines zones d’ombre qui s’étaient créées la saison dernière ont disparu et de nouveaux meneurs se sont levés.

C’est le cas de Backlund, le joueur le plus expérimenté du groupe, qui a d’ailleurs atteint le plateau des 500 points lundi soir. Le Suédois a dû être convaincu de rester avec les Flames durant la saison morte, mais il est maintenant bien en selle.

«Il y a beaucoup de bruit autour des Flames de Calgary et il nous garde concentrés sur le but, ce qui est la chose la plus importante. Il a fait du bon travail», a expliqué mardi au réseau Sportsnet le défenseur Christopher Tanev.

«Il a vraiment une attitude apaisante. Il peut aussi galvaniser les troupes et quand nous avons besoin d’un coup de pied au derrière, il est là pour s’assurer que les choses soient en ordre», a ajouté l’assistant au capitaine.

Le successeur de Mark Giordano, qui a laissé libre le «C» à son départ pour Seattle en 2021, a même impressionné le nouvel entraîneur-chef Ryan Huska, qui le connait depuis 2008.

«Il le voulait depuis plusieurs années et je crois que c’est vraiment son moment. Il tire beaucoup de fierté à changer certaines choses dans le vestiaire», a-t-il dit.

Un premier dossier

Backlund lui-même n’aurait jamais songé à amorcer une 15e saison dans la Ligue nationale, encore et toujours avec les Flames. Le choix de premier tour en 2007 a longtemps mené par l’exemple, même si certaines années furent plus difficiles.

«Il y a des moments où je me suis dit que je ne serais pas là longtemps. J’ai eu une bonne saison recrue et ensuite ç’a pris du temps pour que je m’établisse. C’est très spécial d’être encore ici et d’être le capitaine», a expliqué l’athlète de 34 ans.

Il y a moins de deux semaines, c’est le dossier de l’arrière Nikita Zadorov qui a fait couler de l’encre à Calgary, après que l’agent du joueur russe ait demandé sur les réseaux sociaux à ce que son client soit échangé.

Pour Backlund, il fallait rapidement tuer dans l’œuf ces rumeurs malsaines et diriger l’attention du vestiaire vers l’objectif commun, c’est-à-dire, la victoire.

«J’ai personnellement parlé à “Z” et Huska et moi avons discuté de la façon dont nous devrions en parler. J’ai suggéré de dire quelque chose au groupe et il allait ensuite prendre le relais. Il m’a demandé si ce serait suffisant et j’ai dit que oui», a raconté le capitaine.

Chaque journée sera différente, mais pour l’instant, personne ne regrette le choix de Backlund.