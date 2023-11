LNH : Sept équipes sont menées par des défenseurs

Une tendance assez folle s’est imposée cette saison dans la Ligue nationale de hockey, pas moins de sept défenseurs s’étant hissés au sommet des pointeurs de leur équipe respective après un peu plus d’un mois.

C’est d’ailleurs un arrière qui a amassé le plus de points (30) à travers tout le circuit Bettman, soit Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver. Voici les défenseurs qui se démarquent le plus jusqu’à maintenant :

Quinn Hughes – Canucks de Vancouver

À tout seigneur, tout honneur, Quinn n’est pas nécessairement le frère Hughes que tout le monde attendait cette saison. Jack connaissait un incroyable début de saison avant de se blesser et Luke impressionne à sa saison recrue chez les Devils du New Jersey. Sauf que c’est l’aîné qui atteint des sommets presque inégalés. Aucun défenseur n’a été le premier joueur à atteindre les 30 points en premier depuis le légendaire Bobby Orr en 1974-1975. L’ancien des Bruins de Boston avait amassé 135 points cette année-là. Hughes, lui, a déjà égalé son record personnel de huit buts.

Cale Makar – Avalanche du Colorado

Dans une équipe aussi talentueuse que l’Avalanche, il est surprenant de voir un défenseur au sommet de la colonne des pointeurs, mais Cale Makar n’est pas n’importe quel défenseur. L’Albertain de 24 ans est de tous les bons coups des siens, lui qui passe plus de quatre minutes sur le jeu de puissance et plus de trois en infériorité numérique en moyenne. Après 17 rencontres, Makar a 27 points, dont 23 mentions d’aide, soit autant que le nombre de points de Mikko Rantanen. Nathan MacKinnon n’est pas loin derrière, à 22 points.

Vince Dunn – Kraken de Seattle

Vince Dunn est habitué d’être l’une des principales armes offensives du Kraken, lui qui a terminé avec 64 points la saison dernière, soit six de moins que le meneur, Jared McCann. L’Ontarien a 18 points en 20 matchs, soit trois de plus que Jaden Schwartz et Oliver Bjorkstrand. Si le Kraken se maintient dans le milieu du peloton dans la section Pacifique, c’est surtout grâce aux performances de Dunn.

Travis Sanheim – Flyers de Philadelphie

On ne sait pas quelle mouche a piqué Travis Sanheim cet automne, mais il s’est rapidement mis en position d’éclipser ses 23 points de 2022-2023. Le défenseur manitobain mène les Flyers avec 16 points en 18 matchs, lui dont le meilleur total sur une campagne est de 35 points. L’attaque de Philadelphie figure au 11e rang de la Ligue nationale, avec 60 buts inscrits, mais les relances effectuées par Sanheim semblent particulièrement payantes. En voilà un qui rentabilise bien son nouveau salaire de 6,25 millions $.

Rasmus Dahlin – Sabres de Buffalo

La saison est encore jeune, mais la plupart s’attendaient certainement à mieux de la part des Sabres en ce début de campagne. Tage Thompson s’est blessé et aucun attaquant ne s’est particulièrement démarqué au sein de la formation, si bien que Rasmus Dahlin figure au premier rang des pointeurs après 18 duels. Le Suédois vogue au même rythme que la saison dernière, avec 15 points. Jeff Skinner, J.J. Peterka et Casey Mittelstadt le talonnent avec 14 points.

Noah Dobson – Islanders de New York

Fidèles à leur habitude, les Islanders ne proposent pas grand-chose offensivement, soit 40 buts pour et 56 contre. Comme le Canadien de Montréal, ils n’ont que cinq joueurs ayant franchi le plateau des 10 points. Le défenseur Noah Dobson et l’attaquant Mathew Barzal mènent les troupes avec 15 points chacun. Le natif de l’Île-du-Prince-Édouard est un contributeur fiable à l’attaque, avec 100 points au total à ses deux dernières saisons.

Ivan Provorov – Blue Jackets de Columbus

À Columbus, c’est le nouveau venu Ivan Provorov qui mène l’apathique attaque des Jackets. L’ancien des Flyers a 12 points à son dossier en 19 matchs, soit 18 de moins que Quinn Hughes. Le Russe domine néanmoins sa formation et le deuxième meilleur pointeur est lui aussi un spécialiste de la ligne bleue : Zach Werenski. Ayant raté la majorité de la saison 2022-2023, l’Américain va bien et compte 11 points, soit autant que l’attaquant Boone Jenner.