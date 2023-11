«La chose la plus embarrassante qui me soit arrivée» – Patrik Laine

L’attaquant des Blue Jackets de Columbus Patrik Laine n’a visiblement pas aimé avoir été laissé de côté par l’entraîneur-chef Pascal Vincent pendant l’affrontement de dimanche dernier.

«Dans toute ma carrière, c’est probablement la chose la plus embarrassante qui me soit arrivée», a dit le Finlandais mardi, dont les propos ont été rapportés par le site The Athletic.

• À lire aussi: Une absence à long terme pour Harvey-Pinard

• À lire aussi: Une première confrontation entre Adam Fantilli et Connor Bedard

«Je ne suis pas content de cette situation. L’organisation le sait. C’est la vie. Je dois maintenant passer à autre chose.»

C’était la première fois que Laine discutait du traitement que lui a réservé Vincent. Le pilote des Blue Jackets a pour sa part indiqué qu’il espérait que la punition allait fouetter le franc-tireur qui n’a amassé que trois points, dont deux buts, en neuf parties jusqu’à maintenant en 2023-2024.

«Je suis conscient de ce qu’il peut faire sur la patinoire, a dit l’entraîneur québécois. Je connais son potentiel. Je sais qu’il n’est pas heureux de ma décision, mais je crois que Patrik doit prendre une grande respiration, retourner au boulot, retrouver son tir et renouer avec sa confiance pour que nous retrouvions le joueur que nous connaissons.»

«Nous avons eu une discussion délicate, mais personne n’est plus gros que les Blue Jackets», a ajouté Vincent.

Cette année, Laine dispute sa quatrième saison avec le club de Columbus. Il avait été repêché par les Jets de Winnipeg avec le deuxième choix au total de l’encan de 2016. Il a été échangé aux Blue Jackets en janvier 2021, mais n’a jamais été capable de produire avec cette équipe comme il l’avait fait avec la formation manitobaine en début de carrière.

Laine et les Blue Jackets renoueront avec l’action mercredi soir, dans le cadre d’une visite des Blackhawks de Chicago au Nationwide Arena.