«Je suis sur le c*l!» : les trios font jaser

Jean-Charles Lajoie, un apôtre du hockey à la sauce Martin St-Louis, s’impatiente rarement à l’endroit de l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal.

C’est pourtant arrivé lors d’une discussion avec Renaud Lavoie, mardi, à JiC.

L’animateur n’a pas aimé les derniers trios concoctés par St-Louis. Sean Monahan se retrouve au sein du troisième trio avec Josh Anderson et Tanner Pearson.

«MARTIN, CALVASSE! a-t-il lancé. Kessé que Sean Monahan n’a pas fait? Peux-tu juste interchanger Monahan et Christian Dvorak? M’a me fermer la boîte après! Donne Monahan à Cole Caufield! Monahan avec Anderson et Pearson, ça lui donne envie de manger des toasts au beurre de pinotte quand il est allergique aux pinottes!»

Amusé, Renaud Lavoie a bien essayé de calmer la tempête, mais en vain.

«Pas possible! Monahan est le meilleur attaquant des Canadiens. Le seul calvasse de gars de l’organisation qui a déjà ramassé 80 points ou mieux dans une saison de la Ligue nationale. Il fait tout bien. Je suis sur le c*l, je n’en reviens pas!»

Monahan, 29 ans, arrive au quatrième rang du classement des pointeurs chez les Canadiens avec 13 points, dont six buts, en 18 matchs.

Dvorak est revenu au jeu le 4 novembre dernier après avoir raté le début de saison en raison d'une blessure à un genou. Il a depuis récolté trois points, dont un but, en huit matchs.

