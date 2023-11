Girard nuit au retour des Nordiques: «C'est comme si on quêtait pour avoir une équipe!», dit Ciccone

Le ministre Eric Girard et son gouvernement nuisent au possible retour des Nordiques à Québec en injectant de l'argent public dans la tenue de deux matchs hors-concours des Kings, selon le député libéral et ex-hockeyeur Enrico Ciccone.

«Quand on dépense de l'argent (des contribuables), c'est comme si on quêtait pour avoir une équipe!, affirme l'ancien joueur de la LNH. Quand tu vois l'État qui est obligé de payer pour faire venir une équipe, ça prouve que ce n'est pas assez solide, alors que c'est faux! Ça envoie un message qui est faux, car on est capable de recevoir une équipe de la LNH ici!»

Enrico Ciccone estime qu'il est tout à fait injustifié que le gouvernement dépense 5 à 7 millions $ du trésor public pour déplacer une équipe «milliardaire» à Québec.

Mardi, le ministre des Finances a défendu becs et ongles sa décision. Malgré la réaction très négative, qu’il dit assumer entièrement, M. Girard refuse de reculer sur la subvention controversée annoncée la semaine dernière pour amener les Kings de Los Angeles pendant une semaine au Centre Vidéotron en octobre 2024.

Après avoir affirmé la semaine dernière, il reconnait maintenant qu’il y a un lien entre cet événement et le retour des Nordiques. Il affirme qu'il y a 10% de chances que les Nordiques reviennent à Québec.

Le député Ciccone soutient que les dirigeants de la LNH comme Gary Bettman n'aiment pas négocier sur la place publique et que la stratégie adoptée par le gouvernement Legault n'est pas la bonne.

«La CAQ ne sait pas comment ça fonctionne les négos avec la LNH», a-t-il insisté mardi, en conférence de presse à l'Assemblée nationale.

