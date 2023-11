Alouettes de Montréal: émotif, Kristian Matte veut rester au septième ciel

Quand Kristian Matte a raconté l’histoire qui l’amènerait à soulever le premier le précieux et si convoité trophée de la Coupe Grey, ses yeux se sont mis à flotter dans l’eau. Au septième ciel depuis dimanche soir, le vétéran de 38 ans refuse de voir plus loin que les festivités et la parade entourant cette conquête.

• À lire aussi: Champions de la Coupe Grey: un docuréalité consacré aux Alouettes sera diffusé à TVA et à TVA Sports en 2024

• À lire aussi: Champions de la Coupe Grey: voici comment se déroulera la parade des Alouettes

La pièce d’homme de 6 pi 4 po et 296 livres a vu défiler ses 13 saisons chez les Alouettes. Il n’était qu’une recrue sur les lignes de côté quand les Moineaux avaient soulevé la dernière fois ce trophée emblématique du football canadien en 2010. C’était aussi la fin d’une ère victorieuse.

Matte a attendu 13 ans et traversée des marées fort agitées dans les moments sombres de l’organisation. Mais il n’a jamais abdiqué et baissé pavillon. Il a espéré. Et à chaque lancement de saison, il se disait que ce serait mieux.

Crédit photo : USA TODAY Sports via Reuters Con

«C’est vraiment une sensation spéciale. Il n’y a pas de mot pour décrire ça», a-t-il affirmé dans le bilan de saison de l’équipe aux portes du vestiaire au Stade olympique.

«C’est un tourbillon depuis notre victoire, a-t-il ajouté. Je suis extrêmement fier des partisans et de notre équipe.

«On ne tombe pas du septième ciel.»

La retraite?

Matte voudrait évidemment y rester accrocher, car à son âge, il sait que la retraite approche. Sera-t-il de retour l’an prochain pour défendre ce titre de champion?

«Finalement, on l’a fait. On a gagné en travaillant vraiment fort. Je ne veux pas penser à l’an prochain. Je me dis que deux de suite, ce serait vraiment l’fun, mais je ne suis pas encore prêt à y penser.»

Au fil de la semaine menant au match ultime à Hamilton, plusieurs coéquipiers ont discuté des procédures advenant une victoire. C’est Marc-Antoine Dequoy qui avait tout d’abord blagué quant à l’identité de celui qui soulèverait la coupe le premier.

Le nom de Matte n’a pas mis de temps à faire le tour du vestiaire et il fut choisi sans hésitation.

«Treize ans d’attente, c’est très long. Il a le respect de tout le monde. C’est un vétéran qui s’est donné corps et âme pour l’équipe», a relaté Dequoy qui a souligné le leadership du garde qui a appris des épopées de 2009 et 2010.

«Ça prenait le p’tit vieux de l’équipe pour soulever le trophée, a plaisanté Matte, les yeux rougis par l’émotion. Tout le monde le voulait pour l’autre dans ce vestiaire.»

Différent

À l’aube de la campagne 2023, Matte a senti ce petit quelque chose dans l’atmosphère du vestiaire et aperçu une petite étincelle. Huit mois plus tard, contre toute attente, il est sacré champion avec sa bande.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

«J’ai bloqué les mauvais moments et les mauvaises saisons dans ma carrière, a expliqué celui qui a refusé d’abandonner. Chaque année, j’espérais. Treize ans, c’était long.»

Quoiqu’il décide au sujet de son avenir, personne ne pourra lui faire oublier les moments intenses vécus depuis dimanche soir. Une véritable gâterie pour celui qui est resté dans le nid durant plus d’une décennie.