Cole Caufield et Claude Legault font équipe dans une pub savoureuse de McDo

Pour une troisième année consécutive, le public québécois peut voir le hockeyeur Cole Caufield dans une publicité des Restaurants McDonald’s, mais cette fois, il partage la vedette avec un visage connu de la colonie artistique d’ici afin de promouvoir un hamburger plutôt appétissant.

Ainsi, dès mardi, le numéro 22 du Canadien de Montréal fait l’éloge du quart de livre BBQ à l’érable avec bacon au petit écran et à la radio, et pour ce faire, il peut compter sur le comédien Claude Legault. Celui-ci a d’ailleurs participé à quelques campagnes pour vendre les mérites de l’érable du Québec dans les dernières années et ses admirateurs verront un clin d’œil à ce passé télévisuel que Legault lui-même évoque durant le segment d’une trentaine de secondes.

• À lire aussi: Le CH n'a pas progressé depuis la saison dernière

• À lire aussi: «J’aurais vraiment voulu jouer... » - Carey Price, qui trouve les hivers longs

• À lire aussi: Un déclic spectaculaire de l'espoir du CH Filip Mesar en Amérique du Nord

Après des salutations bien senties en français de la part de Caufield, l’acteur interpelle le narrateur de la publicité afin de lui demander les raisons de sa présence chez lui. En tant que «spécialiste de l’érable», Legault s’interroge également sur le choix de miser sur l’attaquant pour goûter le nouveau mets.

«Cette année, c’est une grande fierté de réunir deux personnalités chouchous des gens d’ici autour d’un quart de livre vedette à base d’érable 100 % canadien, une offre qui a tout pour plaire», a expliqué dans un communiqué Melissa Hains, directrice en chef du marketing chez McDonald’s du Canada.

Par le biais de l’annonce accessible en format numérique, la compagnie a voulu relier trois éléments appréciés des Québécois, soit le hockey, l’érable et le comédien, a-t-elle rappelé. Il s’agit de la 12e campagne McJoueurMC, à laquelle Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Max Pacioretty et Shea Weber, entre autres, ont participé auparavant.

Pour les intéressés, le burger en question est offert pour une durée limitée. Comprenant du bœuf canadien, il est garni d’une sauce BBQ à l’érable crémeuse, de tranches de bacon à la fumée de noyer, d’oignons croustillants, de cheddar fondu et de cornichons.