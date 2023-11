Champions de la Coupe Grey: un docuréalité consacré aux Alouettes sera diffusé à TVA et à TVA Sports en 2024

Les Québécois pourront vivre de l’intérieur l’incroyable victoire des Alouettes de Montréal lors de la finale de la 110e Coupe Grey, dimanche dernier, grâce à un docuréalité actuellement en tournage.

L’équipe de Fair-Play, aux commandes de cette production originale en collaboration avec Québecor Contenu, était présente à Hamilton pour capter toute la frénésie entourant ce triomphe in extremis des Oiseaux aux dépens des Blue Bombers de Winnipeg, par la marque de 28 à 24.

TVA et TVA Sports diffuseront en 2024 les huit demi-heures commandées par le Groupe TVA, lesquelles seront réalisées par Brian Desgagné. Le titre officiel n’a pas été divulgué pour l’heure.

Crédit photo : Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

La série donnera un «accès privilégié et inédit» à la fois aux joueurs – tant durant les matchs, à l’entraînement que dans leur quotidien – ainsi qu’à l’organisation qui a relancé la concession montréalaise, réussissant à faire des Alouettes les champions de la Ligue canadienne de football. Cela faisait 13 ans que la Coupe Grey n’était pas revenue à Montréal. On verra toutes les émotions que vivent les Alouettes au fil des victoires et des défaites, une saison n’étant jamais un long fleuve tranquille pour toute formation.

On pourra mieux connaître ceux qui se démènent sur le terrain avec le ballon, mais aussi l’équipe d’entraîneurs menée par Jason Maas, le directeur général opérations football Danny Maciocia, le président Mark Weightman et le nouveau propriétaire de l’équipe, l’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau, qui est aussi le président et chef de la direction de Québecor. On aura même accès à l’équipe médicale et aux cheerleaders, afin de brosser un portrait complet de l’organisation.

Crédit photo : Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Des images ont été captées pendant toute la durée des éliminatoires et des tournages sont aussi prévus au cours du prochain camp d’entraînement et pendant la saison 2024.

«En cette période charnière marquant le renouveau des Alouettes de Montréal, Québecor Contenu est très fière de collaborer avec Fair-Play pour offrir une série qui témoigne de cette nouvelle page d’histoire pour notre équipe professionnelle de football», a dit dans un communiqué, mardi, la directrice, des contenus originaux, des documentaires et du style de vie chez Québecor Contenu, Johanne Ménard.

«TVA Sports est très heureuse de diffuser la série qui promet beaucoup d’intensité et d’émotions. Les amateurs de football seront heureux de retrouver en 2024 leur équipe championne et de constater tout le chemin qu’elle a parcouru pour y arriver», a indiqué pour sa part le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

Le défilé de mercredi diffusé à TVA et à TVA Sports

Rappelons que les Alouettes défileront sur le boulevard De Maisonneuve Ouest, ce mercredi, une première en 13 ans. Ce rendez-vous spécial sera animé par Charles-Antoine Sinotte et présenté à TVA, TVA+, TVA Sports, LCN ainsi que sur les sites jdem.com, jdeq.com et tvasports.ca à compter de 11h.

Quant au défilé à proprement parler, il doit se mettre en branle à 11h30 et durer 45 minutes, à partir du carrefour de la rue Crescent et du boulevard De Maisonneuve Ouest, et ce, jusqu’au Quartier des spectacles.