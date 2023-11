Caufield prêt à sacrifier des buts pour un jeu plus complet, Gallagher à la droite de du premier trio

ANAHEIM | Cole Caufield avait un plan en tête à sa sortie du Honda Center, le domicile des Ducks. Il planifiait retrouver Trevor Zegras, son ami de longue date et ancien coéquipier avec l’équipe américaine des moins de 18 ans.

Zegras, un des jeunes attaquants les plus électrisants de la LNH, n’est pas l’ombre de lui-même en ce début de saison.

Au cœur d’une dispute contractuelle qui l’a contraint à bouder la grande majorité du camp, Zegras n’a jamais retrouvé son rythme après la signature d’un pacte de trois ans et 17,25 millions (5,75 millions en moyenne). Il n’a amassé que deux points (1 but, 1 passe) en 12 matchs avant de se retrouver sur la liste des blessés en raison d’un malaise au bas du corps.

« Quand je rencontrerai Trevor, je parlerai de mon pool de la NFL, mais aussi de hockey, a dit Caufield dans le vestiaire de l’équipe adverse à Anaheim. J’ai besoin de victoires dans mon pool de football, mais je me retrouve dans une meilleure position que l’an dernier. »

Il n’y a pas juste le hockey dans la vie. Stéphane Richer l’a déjà dit.

Un petit but à cinq contre cinq

Mais à l’image du numéro 11 des Ducks, Caufield a aussi besoin de se changer les idées.

À cinq contre cinq, Caufield n’a marqué qu’un seul but en 18 matchs cette saison. L’an dernier, il avait terminé au sommet chez le CH, même s’il n’avait participé qu’à 46 matchs, avec 17 buts à cinq contre cinq.

Quand on lui parle de cette statistique, l’Américain regarde rapidement dans une autre direction.

« J’ai aussi marqué des buts (3) qui ont procuré la victoire à notre équipe, a-t-il répliqué. À cinq contre cinq, j’ai aussi des passes (4). Je ne m’en fais pas trop. Je ne regarde pas trop les chiffres. Je pense plus à mon jeu complet et à aider l’équipe. »

Martin St-Louis s’est donné une mission avec Caufield. Il a l’intention de l’aider à devenir un ailier plus complet, pas simplement un marqueur.

La semaine dernière après un entraînement à Brossard, St-Louis avait insisté sur le fait que Caufield a toujours marqué des buts depuis qu’il joue au hockey, mais qu’il n’a pas toujours reçu les enseignements nécessaires pour agir comme un joueur complet.

« Oui (je suis prêt à sacrifier de l’offensive), a répondu le numéro 22. J’en parle souvent individuellement avec Marty. Il m’enseigne à jouer avec encore plus de vigueur dans le territoire défensif et à finir des jeux. Je ressens une amélioration dans mon jeu d’ensemble, mais il y a toujours des occasions pour en donner encore plus. »

« Quand je trouve des façons de décocher des tirs, je sens que je suis à mon mieux, a-t-il poursuivi. Je dois continuer à me concentrer sur cet aspect et moins sur la production. Je sais que ça reviendra. »

Caufield, qui a récolté 15 points (5 buts, 10 passes) en 18 matchs, mène l’équipe avec 68 tirs.

Gallagher à la droite de Suzuki

À Anaheim, St-Louis a tenu un autre entraînement rigoureux, structuré autour de l’échec-avant, du souci des détails et de faire attention aux dégagements refusés.

« Je ne sais pas si les joueurs aiment travailler sur les détails, mais ça reste très important, a noté l’entraîneur en chef. Ce n’est pas agréable, mais tu dois le faire comme si tu étais en amour. »

« Depuis que je suis ici, je n’ai jamais de la misère à voir de l’intensité dans nos entraînements, a-t-il continué. Nous misons sur un bon groupe et les gars veulent travailler. Il faut juste maintenir nos standards. Il y a eu une chute dernièrement. C’est mon travail de remonter ça. »

À la veille du match contre les Ducks, le CH a modifié légèrement ses trios. Brendan Gallagher a reçu une promotion en se retrouvant à l’aile droite de la première unité avec Nick Suzuki et Alex Newhook. Sean Monahan, quant à lui, était avec Tanner Pearson et Josh Anderson.

« Je connais mon travail et je devrai créer des ouvertures pour mes deux coéquipiers, a souligné Gallagher. J’ai hâte à ce match, c’est une occasion pour moi de jouer avec deux très bons joueurs. »

La formation du CH à l’entraînement

Newhook-Suzuki-Gallagher

Caufield-Dvorak-Slafkovsky

Pearson-Monahan-Anderson

Pezzetta-Evans-Ylönen

Matheson-Barron

Guhle-Kovacevic

Struble-Lindström