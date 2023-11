Capitals: Joel Edmundson est un homme vraiment soulagé

L’attente en a valu la peine pour le défenseur Joel Edmundson, qui a finalement disputé samedi son premier match dans l’uniforme des Capitals de Washington.

Acquis du Canadien de Montréal le 1er juillet, le vétéran de 30 ans a passé plus de 21 minutes sur la patinoire pour aider sa nouvelle équipe à l’emporter 4 à 3 contre les Blue Jackets de Columbus. Celui ayant totalisé 2 min 18 s en infériorité numérique a été ennuyé par de nombreuses blessures lors des récentes années, notamment au dos. Puis, une opération à une main subie en septembre l’a contraint à patienter avant d’amorcer sa saison.

Or, Edmundson se dit prêt à regarder en avant et est heureux de renouer avec la compétition, d’autant plus qu’il a la chance d’évoluer avec le club d’Alexander Ovechkin. D’ailleurs, la troupe de l’entraîneur-chef Spencer Carbery connaît de bons moments en vertu de quatre gains consécutifs. L’objectif est maintenant d’aider les siens à grimper au classement. Washington occupe le troisième rang de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey.

«Non, pas du tout, a-t-il répondu à une question de la chaîne MSN qui lui demandait s’il se disait surpris de son temps d’utilisation. Il s’agissait de se remettre en forme suffisante pour jouer et je suis satisfait. C’est une formation qui travaille beaucoup et c’est très excitant à voir. Je suis content de faire partie de tout cela. Les gars ont été très compréhensifs dans le vestiaire et c’est bien d’être de retour.»

Pas flamboyant

Pour le moment, le numéro 6 patine aux côtés de Nick Jensen au sein de la deuxième paire défensive. Peu importe celui qui sera son partenaire, il entend continuer de se servir de la recette lui ayant permis de jouer longuement dans le circuit Bettman.

«Je veux seulement être un arrière stable. Je ne suis pas flamboyant du tout. Je souhaite juste rendre la vie difficile aux attaquants adverses en essayant de les frustrer, de prôner un style robuste et d’aider notre gardien. Peut-être qu’il y aura quelques séquences offensives ici et là, mais ce n’est pas dans mon répertoire. Je veux créer un impact ici», disait-il au magazine The Hockey News il y a plusieurs semaines.

Les «Caps» accueilleront les Sabres de Buffalo, mercredi.