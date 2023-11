Ça passe ou ça casse!

Publié aujourd'hui à 23h48

Mis à jouraujourd'hui à 23h48

Est-ce que les Canadiens vont faire les séries cette saison ? Probablement pas. Mais est-ce que l’équipe va demeurer compétitive et se battre jusqu’à la fin pour une place en série ? On l’espère tous mais cet espoir semble disparaître tranquillement.

Qu’on le veuille ou non, ce voyage qui se poursuit en pleine semaine de l’Action de grâce américaine va définir le reste de la saison. Au minimum, la troupe de Martin St-Louis doit gagner ses matchs face aux Ducks et aux Sharks pour garder espoir. Une victoire face aux Kings étant peu probable samedi, le match du 29 novembre face aux Blue Jackets, pour terminer le voyage, pourrait vraiment relancer les Canadiens qui doivent retrouver leur confiance rapidement. Trois victoires sur quatre seraient sans aucun doute un scénario rêvé pour les membres de l’organisation. Mais imaginons l’inverse. Imaginons que la formation montréalaise perd la grande majorité de ces rencontres. Pas besoin de vous dire que tout espoir sera malheureusement anéanti.

La force du mental

C’est un mois de novembre difficile présentement. Oui, l’équipe a bien fait face aux Red Wings, aux Bruins (le 11 novembre), aux Canucks et aux Flames. Mais la réalité demeure la même : deux victoires en neuf matchs, ce n’est évidemment pas l’idéal pour garder le moral et on sent qu’il manque grandement une étincelle présentement dans cette équipe. Lorsque Cole Caufield sourit moins qu’à l’habitude, vous savez qu’il y a un problème.

C’est là où le rôle des entraîneurs est important. Ce ne sont pas eux qui sautent sur la glace, c’est vrai, mais ce sont eux qui doivent s’assurer que tout le monde garde la tête froide. C’est à eux de trouver les bons moyens et les bons mots pour relancer des joueurs en disette, tout en s’assurant d’exploiter les forces de l’équipe et de reconnaître qu’il y a beaucoup de travail à faire pour corriger les lacunes.

Présentement, c’est relativement facile de jouer contre les Canadiens. Il y a un manque de cohésion évident sur la glace et aussi d’ardeur au travail.

C’est vrai que la perte de joueurs de caractères comme David Savard, Arber Xhekaj et Raphaël Harvey-Pinard fait mal. Ce sont des joueurs qui travaillent dans les tranchées et qui sacrifient leurs corps sans y réfléchir. C’est dans leur ADN. Dans le cas de David Savard, il a recommencé à patiner et devrait revenir au jeu dans les premiers jours du mois de décembre. Arber Xhekaj pourrait bien jouer la semaine prochaine si tout va bien, alors qu’il faudra être visiblement plus patient avec Raphaël Harvey-Pinard qui aura besoin de plus de temps, environ deux mois, avant d’espérer un retour au jeu.

Mais au-delà des blessés, il n’y a pas vraiment d’excuses pour justifier un manque d’ardeur au travail. C’est non négociable, tous les entraîneurs le disent, et ça explique l’entraînement « punitif » imposé par Martin St-Louis lundi avant le départ de l’équipe en Californie. Est-ce que cet entraînement va avoir l’impact espéré ? Souhaitons-le, parce que les Ducks vont aussi se présenter dans leur amphithéâtre ce soir avec la rage au cœur, ayant perdu leurs trois derniers matchs.

La reconstruction

Il ne faut pas perdre de vue que les Canadiens sont en pleine reconstruction. C’est là où deux forces s’affrontent. La première étant celle de se préparer pour espérer gagner chaque match et l’autre qui est basée beaucoup plus sur le développement des joueurs. Il est difficile, voire impossible, parfois de fusionner les deux forces qui travaillent plus souvent qu’autrement une contre l’autre.

Mais c’est là où il est important que les hauts dirigeants fassent la part des choses. Reste qu’il sera impossible de parler d’amélioration si l’équipe termine au 28e rang comme l’an dernier.

La progression doit aussi être visible au classement et ce n’est pas ce qu’on voit présentement malheureusement.