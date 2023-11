Baseball : Édouard Julien peut-il être le joueur canadien par excellence?

Encore une fois cette saison, plusieurs joueurs canadiens ayant connu d’excellentes campagnes dans le monde du baseball peuvent prétendre de remporter le prix James «Tip» O’Neill, incluant des noms connus ici.

Le Québécois Édouard Julien est l'un de ceux qui peuvent espérer inscrire son nom sur le trophée «remis annuellement au joueur canadien qui a excellé de façon individuelle et apporté une grande contribution à son club, tout en adhérant aux plus grands idéaux du baseball».

Le joueur des Twins du Minnesota a cogné 16 circuits à sa première saison dans les majeures, établissant un record pour le plus grand nombre de longues balles claquées en une campagne par un athlète canadien qui évolue au deuxième but.

En plus d’avoir maintenu une moyenne au bâton de ,263, le natif de Québec a terminé au sommet de son équipe pour les buts sur balles, avec 64, et la moyenne de présence sur les buts (,381).

Il est également devenu la première recrue canadienne à réussir une longue balle en éliminatoires lorsqu’il a réussi l’exploit pendant le quatrième affrontement entre sa formation et les Astros de Houston en série de section de la Ligue américaine.

D’autres prétendants

En plus du Québécois, plusieurs autres joueurs peuvent rêver de mettre la main sur cet honneur du Temple de la renommée du baseball canadien.

Du lot, un autre joueur né dans la Belle Province : Vladimir Guerrero fils. Maintenant âgé de 24 ans, il a complété sa cinquième saison avec les Blue Jays de Toronto. Le fils de l’ancienne gloire des Expos de Montréal a terminé la saison 2023 en tête des athlètes ayant vu le jour au Canada pour le nombre de coups sûrs, de buts sur balles, de circuits et de points marqués.

Ses performances lui ont permis d’être sélectionné pour le match des étoiles des majeures, où il a remporté le concours de circuits pour la première fois de sa carrière.

Le Québécois Abraham Toro, le releveur des Mariners de Seattle Matt Brash, le voltigeur et joueur de premier but des Guardians de Cleveland Josh Naylor et le vainqueur du prix la saison dernière, Jordan Romano, sont également en lice. L'identité du vainqueur sera déterminée entre autres par un vote du public et révélée le 7 décembre. Dans la Belle Province, Éric Gagné et Russell Martin ont déjà obtenu la récompense.