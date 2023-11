Wild: le DG passe un savon aux joueurs

Le Wild du Minnesota a perdu ses cinq derniers matchs et patauge au sixième échelon de la section Centrale de la Ligue nationale de hockey, ce qui est très loin de plaire à leur directeur général Bill Guerin.

Avec seulement cinq gains en 17 sorties cette saison, l’équipe de l’entraîneur-chef Dean Evason se trouve en difficulté au classement et il ne faut pas nécessairement compter sur des transactions pour modifier la donne, car l’organisation a quelque peu les mains liées par les contraintes financières de plus de 14 millions $ sur la masse salariale, résultat du rachat des contrats de Zach Parisé et de Ryan Suter.

Aussi, le récent périple du Wild en Suède est loin d’avoir réglé les problèmes du club qui a baissé pavillon devant les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto en fin de semaine. Et Guerin a clairement transmis son message durant une réunion qu’il a organisée à l’intention particulièrement des joueurs.

«Je ne suis pas heureux d’où nous en sommes, a-t-il affirmé au site The Athletic. Ma plus grande préoccupation est notre niveau de compétitivité. Les gars travaillent fort chaque soir et se soucient [des succès], je sais cela. Cependant, il s’agit ici d’un type d’engagement et de concentration différent. Je ne crois pas que nous l’ayons eu.»

«C’est tout dans l’ensemble, des mises au jeu aux batailles pour la possession de la rondelle, en passant par l’exécution, le positionnement et la capacité de se trouver à l’endroit approprié pour des passes allant d’une palette à l’autre. Tout doit être amélioré.»

L’entraîneur paiera-t-il?

Guerin a néanmoins refusé de montrer du doigt Evason, sauf que tout le monde connaissant le sport sait que le sort réservé aux entraîneurs reste une question de victoires et de défaites. Les résultats devront suivre, mais pour l’heure, ce sont aux hockeyeurs d’agir. Le plus tôt sera le mieux, puisqu’une qualification aux prochaines séries s’éloigne de plus en plus.

«Comme le dit une vieille expression, vous pouvez amener un cheval vers l’eau, mais vous ne pouvez le forcer à boire. Je pense que Dean effectue un bon boulot. Et vous savez quoi? Il ne peut débarquer sur la glace et jouer à la place des gars. C’est à eux de le faire», a rappelé le DG.

Le Minnesota reprendra le collier vendredi en accueillant l’Avalanche du Colorado.