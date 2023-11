Pas de Russie à la Coupe du monde de hockey

La Ligue nationale de hockey (LNH) tenterait de mettre sur pied une coupe du monde qui n’en serait pas vraiment une, puisqu’un nombre réduit de pays pourraient y participer et que la Russie devrait être exclue.

Les discussions entre la LNH et l’Association des joueurs seraient nombreuses ces derniers jours et l’objectif de tenir un tournoi international en février 2025 est bien réel. Or, selon le représentant des hockeyeurs Marty Walsh, la Russie pourrait continuer de manger son pain noir.

Celui-ci a déclaré au balado de Daily Faceoff «Frankly Speaking» que la Russie n’aurait «probablement pas» sa place dans cette compétition. Plusieurs pays auraient l’intention de boycotter un tournoi de la sorte si la nation du président Vladimir Poutine devait y participer, et ce, en raison de l’invasion de l’Ukraine.

«Je représente tout le monde, a indiqué Walsh, qui devra parler aux joueurs russes de la LNH. Je vais les soutenir. C’est une situation très compliquée. C’est compliqué, mais en même temps très malheureux. C’est une situation terrible, vous essayez de séparer le sport de ce qui se passe dans le monde et c’est complexe.»

Le directeur de l’Association des joueurs a confirmé que le circuit Bettman ne se tournerait pas vers l’IIHF, et ainsi, que seuls des athlètes de la LNH pourraient y prendre part. Le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande, quatre puissances mondiales du hockey, seraient les pays choisis.

«L’échéancier que nous voulons pour la coupe du monde est approximativement le même que [l’IIHF] a pour le Championnat du monde. Ils ont aussi des obligations à respecter», a expliqué Walsh.

La Coupe du monde de hockey a été organisée pour la dernière fois en 2016. À l’époque, les équipes qui avaient compétitionné étaient celles du Canada, des États-Unis, de la Russie, de la Suède, de la Finlande, de la République tchèque ainsi que des délégations pour le reste de l’Europe et pour les 23 ans et moins de l’Amérique du Nord.