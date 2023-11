Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 21 novembre qui valent le détour.

Soccer: Canada c. Jamaïque

Crédit photo : Getty Images via AFP

Le Canada a eu plus de difficulté que prévu à se défaire de la Jamaïque, qui jouait néanmoins à domicile, samedi. Pour le match retour de leur duel, c’est au BMO Field de Toronto que Samuel Piette et ses coéquipiers se sont déplacés. La victoire de 2 à 1 sur la route devrait mettre la troupe de Mauro Biello en confiance, ce qui devrait envoyer les Canadiens en demi-finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, et ainsi de leur assurer une participation à la Copa America de 2024. Rappelons que la dernière fois que les Jamaïcains ont été en visite au Canada, ils ont été battus 4 à 0, en mars 2022.

Prédiction: Victoire du Canada – 1,50

Soccer : Suisse c. Roumanie

Crédit photo : AFP

Ces deux pays ont profité de la faiblesse de leur groupe en qualification pour l’Euro pour se hisser au sommet, et ce, sans subir de défaite. La Roumanie surprend particulièrement en n’ayant accordé que cinq buts à l’adversaire. Elle aura la chance de disputer son dernier match à domicile. Les deux pays se sont croisés en juin en Suisse et la Roumanie avait été en mesure d’arracher un verdict nul. Ainsi, une victoire à la maison est très possible pour les hommes d’Edward Iordanescu, bien que les Suisses soient favoris.

Prédiction: Victoire de la Roumanie – 3,50

Soccer : Turquie c. Pays de Galles

Crédit photo : AFP

Comme pour la Roumanie, la Turquie surprend dans son groupe en étant premier. Tout va bien pour ce pays partagé entre l’Europe et l’Asie, qui a défait la Croatie et l’Allemagne (en match amical) cet automne. Les Gallois ont aussi surpris les Croates en éliminatoires pour l’Euro, mais leur dernière confrontation face aux Turcs avait été à l’avantage de ces derniers. Même si le match aura lieu à Cardiff, il est possible que les visiteurs, ultras dominants en possession de ballon, s’en sortent bien.

Prédiction: Victoire de la Turquie – 2,90