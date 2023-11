Alouettes: «On a toujours cru en nous»

Les Alouettes de Montréal ont réussi l'impensable en remportant la coupe Grey, dimanche soir, en triomphant d'une manière dramatique des Blue Bombers de Winnipeg. Il s'agit là d'une victoire inespérée réalisée par une équipe unie.

La formation montréalaise est passée par toute la gamme des émotions avec un nouvel entraîneur-chef, un nouveau directeur général et un nouveau propriétaire en début de campagne.

Pour Kristian Matte, joueur de la ligne offensive des Alouettes, la victoire est d'autant plus savoureuse alors que peu de gens avaient confiance en cette équipe au début de la saison.

«Depuis le début de l’année, on croyait en nous, a souligné Matte sur les ondes de LCN, lundi. On savait qu’on avait quelque chose de spécial avec tout ce qui se passait. Nouveau propriétaire, nouveau "coach", les joueurs qu’on avait. On était vraiment unis dès le début. Une équipe unie comme ça, on est tous des frères.

«C’est quelque chose de spécial. On a toujours cru en nous et on l’a montré à tout le monde cette année.»

Matte ne s'est pas arrêté là.

«Il y a bien des gens qui pensaient qu’on ne pouvait pas le faire, a continué Matte, 38 ans, qui était avec les Alouettes en 2010 lorsqu'ils ont gagné la coupe Grey. Tout le monde nous avait comme derniers au début de l’année. Comme on disait, faites juste regarder, on va vous montrer et c’est en plein ça qu’on a fait.»

Même en tirant de l'arrière en fin de rencontre, les Alouettes n'ont jamais cessé d'y croire.

«On croyait en nous, a confié Matte. Cody a joué super bien sur la drive à la fin de la partie. Il a super bien géré ça. Les jeux qui ont été appelés étaient les jeux parfaits. Il n’y avait aucun doute. On savait qu’on gagnerait la partie. On voyait sur la face des Bombers qu’on allait les battre. On était calmes. On avait hâte de finir la "game" et de faire un touché. On est rendus champions et c’était une "drive" de champions.»

