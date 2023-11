Novak Djokovic au sommet pour une 400e semaine

Vainqueur dimanche de son septième Masters, le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial pour la 400e semaine, a accru son avance sur son dauphin, l'Espagnol Carlos Alcaraz, au classement ATP publié lundi qui n'a pas connu de changements dans le Top 20.

À 36 ans, Djokovic termine pour la huitième fois de sa carrière à la première place de la hiérarchie mondiale en fin d'année. L'Américain Pete Sampras et le Suisse Roger Federer y sont parvenus respectivement à six et cinq reprises.

Federer a été N.1 durant 310 semaines et Sampras pendant 286 semaines.

«J'ai toujours faim de records et de titres», a expliqué dimanche celui qui compte désormais 2390 points d'avance sur Alcaraz, son cadet de 16 ans.

Malgré les années, «Nole», qui a remporté trois tournois du Grand Chelem en 2023, semble plus dominateur que jamais.

Peut-être que le retour espéré en 2024 de l'Espagnol Rafael Nadal, actuel 662e du classement à 37 ans, lui offrira un rival à la hauteur la saison prochaine.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est toujours 29e.

