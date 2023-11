Non, Travis Kelce n’a pas gagné le coeur Taylor Swift grâce à son bracelet d’amitié

Pendant un certain temps le secret le moins bien gardé aux États-Unis, le couple Travis Kelce-Taylor Swift n’a pas fini de faire jaser.

Maintenant que la liaison est connue de tous, le joueur des Chiefs de Kansas City a accepté de répondre à la question qui brûle les lèvres : comment a-t-il pu réussir à gagner le cœur de la chanteuse la plus populaire au monde?

• À lire aussi: Match Chiefs-Eagles : pas de Taylor Swift à cette radio de Philadelphie

• À lire aussi: Voici 5 choses à surveiller en cette semaine 11 dans la NFL

• À lire aussi: Les parents de Taylor Swift et de Travis Kelce ont rendez-vous lundi soir

«Il y avait certainement des gens de son entourage qui me connaissaient, a dit l’ailier rapproché au magazine "Wall Street Journal". Quelqu’un a joué au cupidon pour moi.»

Le bracelet d’amitié qu’il voulait donner à Swift pour sa performance au Arrowhead Stadium n’a donc pas été l’élément déclencheur de leur relation amoureuse, mais plutôt la présence d’une personne l’ayant aidé à son insu.

«Le cupidon m’a dit exactement ce qui était en train de se passer et j’ai été assez chanceux pour qu’elle me contacte», a ajouté l’homme de 34 ans.

Kelce n’a pas seulement eu l’aide de la personne se faisant passer pour le dieu de l’amour. Sans même le réaliser, des membres de sa famille ont aidé le footballeur dans sa quête amoureuse, selon le quotidien «New York Post».

«Quand elle est venue au Arrowhead, ils lui ont donné le gros vestiaire pour se changer et ses petits cousins prenaient des photos... devant mon casier», a-t-il lâché.

Le premier rendez-vous

Si plusieurs étaient convaincus que leur première rencontre s’était déroulée lors de la visite inaugurale de l’interprète à un affrontement des Chiefs contre les Bears de Chicago, à la fin-septembre, le numéro 87 affirme que ce n’est pas le cas.

«Quand je l’ai rencontrée à New York, nous nous parlions depuis un certain temps, donc je savais qu’on pourrait aller souper ensemble et tenir une conversation», a-t-il précisé.

Le 11 novembre, Kelce et Swift ont confirmé leur relation pendant un concert de cette dernière à Buenos Aires. En plus d’avoir modifié les paroles de sa chanson «Karma» en l’honneur de son nouveau copain, présent avec elle en Argentine, elle a été aperçue en train de courir jusqu’à lui à la fin du spectacle pour l’embrasser, causant des cris de joie de la part des gens sur place.