McDavid et Draisaitl sont au bout du rouleau

Rarement dans les dernières années Connor McDavid et Leon Draisaitl ont aussi peu influencé les matchs des Oilers d’Edmonton et pour les deux principaux intéressés, il s’agit d’une remise en question.

McDavid ne semble plus tout à fait le même depuis sa blessure subie vers la fin du mois d’octobre, lui qui a été tenu hors de la feuille de pointage cinq fois à ses huit derniers matchs. Ça va mieux pour Draisaitl, qui compte 21 points en 16 parties, mais ça ne l’empêche pas de se sentir impuissant cette saison.

«Nous ne produisons certainement pas à la hauteur de nos standards. On dirait que les choses sont plus difficiles qu’elles le sont normalement, et ça prend des proportions. Vous savez, nous sommes des êtres humains et nous prenons ça au sérieux. Je travaille pour retrouver mon niveau de jeu aussi tôt que possible», a expliqué Draisaitl au réseau Sportsnet, lundi.

«Ça n’est jamais arrivé, que nous nous sentions comme ça tous les deux», a ajouté l’Allemand.

Le joueur de centre de 28 ans n’a que six buts à sa fiche, lui qui a dépassé la barre des 50 à ses deux dernières campagnes. Quant à McDavid, il se situe au cinquième rang des pointeurs des Oilers. Il s’agit d’un scénario que personne n’aurait osé prédire en début de campagne.

«Écoutez, nous faisons ça depuis très longtemps. Nous reviendrons à notre niveau, a lancé le capitaine. Nous n’arrêtons jamais d’y croire, même si certains le font. Nous croyons, non seulement en nous, mais en chaque membre de notre groupe.»

Edmonton est avant-dernier dans la section Pacifique avec cinq victoires seulement. Les Oilers sont en visite chez les Panthers de la Floride lundi soir.