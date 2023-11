Les Carabins peuvent-ils imiter les Alouettes?

Pendant que les Alouettes de Montréal remportaient la Coupe Grey dimanche soir, les entraîneurs des Carabins de l’Université de Montréal s’acharnaient à trouver des failles dans le jeu des Thunderbirds d’UBC.

«Les entraîneurs, nous avons du pain sur la planche en ce moment, a raconté Marco Iadeluca. Nous sommes arrivés tôt et partis tard du bureau. Nous avons tout de même réussi à regarder des petites parties du match de la Coupe Grey.»

L’entraîneur-chef des Carabins et son personnel se préparent en vue de la 58e Coupe Vanier, qui se déroulera samedi prochain, à Kingston, en Ontario. Les Bleus tenteront de mettre sur le deuxième championnat canadien de son histoire.

La dernière fois que les Carabins ont triomphé, soit en 2014, Iadeluca était le coordonnateur à l’attaque du club. Danny Maciocia en était l’entraîneur-chef, tandis que Byron Archambault et Pierre-Olivier Breault portaient un casque et des épaulettes.

Aujourd’hui, ces trois hommes sont respectivement le directeur général, l’entraîneur-chef adjoint et l’entraîneur responsable du conditionnement physique des «Als».

Crédit photo : COURTOISIE/Carabins de Montréal

Une victoire pour «tout le monde»

Les liens entre les Carabins et les Alouettes ne s’arrêtent pas là. Anthony Calvillo (coordonnateur à l’attaque), Noel Thorpe (coordonnateur en défense), Pier-Yves Lavergne (directeur du dépistage national), Billy Jean (assistant coordinateur vidéo), Zacary Alexis (assistant coordinateur vidéo) et David Deschamps (gestionnaire de l’équipement) ont tous été entraîneurs ou joueurs à un certain moment chez les Bleus.

Les footballeurs Marc-Antoine Dequoy, Louis-Philippe Bourassa, Frédéric Chagnon, Régis Cibasu, Tysen-Otis Copeland et Pier-Olivier Lestage sont également des produits de l’UdeM.

«J’ai pris le temps de tous leur envoyer un message texte de félicitations, a indiqué Iadeluca. C’est vraiment cool de les voir gagner. Dans cette équipe-là, il y a beaucoup d’anciens Carabins et de Québécois. C’est une autre preuve que le football se porte bien au Québec. Une victoire des Alouettes, c’est bon pour tout le monde!»

Crédit photo : Dominick Gravel/Agence QMI

Une première en 43 ans?

Advenant une victoire des Carabins contre les Thunderbirds, il s’agirait de la première fois que les coupes Vanier et Grey seraient remportées par deux formations de la même ville depuis 1980.

C’est Edmonton qui a eu cet honneur la dernière fois, gracieuseté des Eskimos et des Golden Bears de l’Université de l’Alberta.

«La victoire des Alouettes, ça ne change pas notre niveau de motivation, a souligné Iadeluca. Ça fait un an que nous nous préparons, que nous travaillons et que nos joueurs transpirent pour être prêts pour ce moment. Néanmoins, voir des anciens et l’équipe locale gagner, ça te donne encore plus l’envie et la soif de remporter un championnat.»

