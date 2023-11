«Vous pouvez classer ce que vous voulez, ça se joue sur le terrain»: les Alouettes fouettés par le manque de respect

En début de saison, peu de gens accordaient la moindre chance aux Alouettes de connaître une bonne saison. C’est devenu le carburant de l’équipe.

«Dès le départ, on a montré ça aux gars, on leur a fait comprendre que ça allait devoir se faire sur le terrain. Vous pouvez classer ce que vous voulez, ça se joue entre deux équipes sur le terrain», a expliqué le coordonnateur des unités spéciales Byron Archambault sur le tarmac de l’aéroport de Mirabel lundi matin.

Crédit photo : Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Luc Brodeur-Jourdain, qui a remporté la Coupe Grey comme joueur en 2009 et 2010, estime que la fin de saison de l’équipe est la récompense de tous les efforts mis dans cette saison.

«Terminer la saison avec huit victoires consécutives dans une ligue aussi compétitive, c’est toute une réalisation de nos joueurs. Ça demande une bonne préparation et des gens investis tout au long de la saison.»

Émotions

Brodeur-Jourdain était d’ailleurs très émotif avant de monter dans l’un des trois autobus qui ramenaient les joueurs et le personnel au centre-ville.

«Ça confirme le travail, les efforts et l’amour que j’ai investis au cours des dernières années. Ça me rend émotif encore, a-t-il dit avec un trémolo dans la voix. Voir les Alouettes revenir au sommet de la ligue, je suis extrêmement fier.»

Crédit photo : Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Le sympathique entraîneur de la ligne offensive a mentionné que le personnel n’a pas compté les heures pour en venir à ce résultat.

«C’est beaucoup de nuits où on couche au stade, des retours en avion à 2h du matin où on entre travailler parce qu’on se dit que ça ne vaut pas la peine de rentrer à la maison parce que je ne verrai pas mes enfants et ma femme de toute façon.»

Crédit photo : Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Fierté

La fierté était aussi palpable du côté de Marc-Antoine Dequoy.

«J’ai attendu toute ma vie pour être champion. Je n’étais pas un fan de la LCF, j’étais un fan des Alouettes de Montréal. En ce moment, je ne le réalise pas tellement je suis sur un nuage. C’est comme si ma bonbonne de bonheur était pleine et que je voulais en donner à tout le monde.»

Crédit photo : Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Dequoy et Archambault, issus de l’Université de Montréal, auront peut-être une autre occasion de célébrer samedi puisque les Carabins disputeront la Coupe Vanier aux Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique, à Kingston en Ontario.