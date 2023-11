Coupe Davis: le Canada à la défense de son titre

Le Canada amorcera la phase finale de sa défense de la Coupe Davis, mardi, lorsqu'il disputera sa rencontre des quarts de finale contre la Finlande, à Malaga, en Espagne.

La formation unifoliée s'était qualifiée au mois de septembre pour les finales de la Coupe Davis en terminant au premier rang d'un groupe qui comprenait également l'Italie, le Chili et la Suède.

Ainsi, les joueurs canadiens tenteront de conserver leur titre, mais également d'imiter ce que leurs consoeurs féminines ont réalisé tout récemment, en s'adjugeant la coupe Billie Jean King, version féminine de la coupe Davis. Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil et Milos Raonic seront les représentants du Canada. La Finlande, quant à elle, sera représentée par Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Kaukkovalta, Harri Heliovaara et Patrik Niklas-Salminen. En cas de victoire, le Canada affrontera la Tchéquie ou l'Australie lors du carré d'as. Les quatre autres formations des finales de la Coupe Davis sont l'Italie, les Pays-Bas, la Serbie et la Grande-Bretagne.

En 2022, le Canada avait soulevé la coupe Davis après avoir vaincu l'Allemagne, l'Italie et l'Australie lors de la phase finale.