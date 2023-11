Champions de la Coupe Grey: voici comment se déroulera la parade des Alouettes

Les Alouettes paraderont dans les rues de Montréal en compagnie de la coupe Grey ce mercredi, le 22 novembre.

Un grand événement devenu rarissime dans la métropole, puisque le dernier défilé d'une équipe majeure s'y est tenu il y a 13 ans, lorsque ces mêmes Alouettes avaient remporté pour la dernière fois le Graal de la Ligue canadienne de football.

Ça ressemblait d'ailleurs à ceci:

Crédit photo : Photo d'archives, Agence QMI

Cette fois, la parade s'amorcera vers 11h30 et devrait durer entre 45 minutes et une heure. Les Alouettes et leur trophée prendront leur envol au coin des rues Crescent et De Maisonneuve Est.

Ils se déplaceront ensuite en direction est sur la rue De Maisonneuve, jusqu'à l'intersection avec la rue Clark.

À leur arrivée sur la scène installée à la place des Festivals, les joueurs prendront la parole.

Retour des Alouettes -

Si jamais vous ne pouvez vous déplacer pour la grande fête, sachez que TVA Sports, TVA, LCN ainsi que jdem.com, jdeq.com et TVASports.ca diffuseront les festivités en direct, entre 11h et 14h.

Charles-Antoine Sinotte sera à l'animation, et il sera accompagné par l'ancien des Alouettes Étienne Boulay, ainsi que par Arnaud Gascon-Nadon, un ex-joueur de la LCF qui a aussi porté les couleurs du Rouge et Or de l'Université Laval.