Alouettes : «je suis estomaqué»

Je suis estomaqué.

Quelle victoire et saison absolument rocambolesque pour les Alouettes.

Je n’en reviendrai jamais.

Après tant d’années de mauvaise gestion, Danny Maciocia est nommé DG, Pierre Karl achète l’équipe, et comme par magie les Alouettes gagnent la coupe.

En parlant de magie, ce fut vraiment une soirée et une fin d’année magique pour cette équipe.

L’équipe des oubliés, des mal-aimés, et ensemble ils se sont levés au bon moment, ils se sont tenus debout et ont fait face à la tempête de gens qui ne croyaient pas en eux et ils se sont construits une identité, une force de frappe, du caractère et une équipe championne.

Quel match de Jason Maas et Cody Fajardo. Des appels de jeux extraordinaires dans des moments cruciaux et une audace et un désir de gagner inébranlable.

Wow. Je suis encore sous le choc.

J’ai été fan de sport et de football pour la première fois depuis longtemps. Quelle belle équipe et quelle belle histoire. Elle ne sera jamais oubliée.

Limoilou remporte un deuxième bol d’or consécutif. Une culture et une équipe extraordinaire. Félicitations aux joueurs et aux entraîneurs notamment Dave Parent qui mène cette équipe et ce programme de façon admirable.

J’ai adoré mon week-end à l’analyse des matchs du Bol d’Or. Félicitations à tous les gagnants.

Quelle fin de semaine extraordinaire de football au Québec.

On se voit mercredi à la parade !

TOKEBECICITTE